Avrupa ülkelerinden NATO üyesi olan Finlandiya’ya tebrik mesajları

Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından Finlandiya, NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a katıldı. Avrupa ülkeleri peş peşe Finlandiya'yı tebrik etti.

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Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Finlandiya’nın NATO’ya katılımını tebrik ederek, “Bu, kuzey komşularımız, Baltık Denizi bölgesi ve daha geniş anlamda NATO için tarihi bir andır.” dedi.

Estonya Başbakanlığından yapılan açıklamada, Kallas’ın Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğine ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Kallas, Estonya ile Finlandiya’nın her zaman yakın dost olduklarını belirterek şimdi de NATO’da müttefik olduklarını ifade etti.

Finlandiya’nın NATO’ya katılımını tebrik eden Kallas, “Bu, kuzey komşularımız, Baltık Denizi bölgesi ve daha geniş anlamda NATO için tarihi bir andır.” ifadelerini kullandı.

Kallas, Rusya’nın NATO için en büyük tehdit olduğunu ve uzun sürecek meydan okumalara hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, “Geçen yıl boyunca NATO, müttefiklerin güvenliğini artırmak için önemli adımlar attı. Finlandiya’nın üyeliği ve NATO’nun genişlemesi de ittifakın Avrupa-Atlantik güvenliğini sağlamada kilit bir rol oynadığını gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Estonya Başbakanı, bu akşam parlamento binasına Finlandiya bayrağı asılacağını ve iki ülke ilişkilerinde kilometre taşı olayların fotoğraflarının binaya yansıtılacağını sözlerine ekledi.

POLONYA

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tebrikler Finlandiya. Artık NATO’da 31 ülkeyiz. Güçlü ortaklar, bölgemiz ve tüm dünya için bir güvenlik garantisi sağlamaktadır.” ifadesini kullandı.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau da “Finlandiya, güçlü hava kuvvetleri, güçlü topları ve iyi eğitimli kuvvetleriyle ünlüdür.” mesajını paylaştı.

İNGİLTERE

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Birleşik Krallık’ın Finlandiya’nın NATO üyeliğini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Türkiye ve Macaristan’a İsveç’in üyeliği için de gerekli onay sürecini tamamlamaları çağrısı yapılan açıklamada Başbakan Rishi Sunak’ın değerlendirmelerine de yer verildi.

Sunak’ın açıklamasında, “NATO ve Finlandiya için tarihi bir gün. Finlandiya’nın katılımı ittifakı daha güçlü, her birimizi daha güvenli hale getirdi. İttifak olarak bir arada Avrupa’da ve tüm dünyada barışı korumak için tüm NATO üyelerinin İsveç’i kabul etmek için gerekli adımları atması gerekir.” ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanı James Cleverly ise açıklamasında “bugün tarih kitaplarına geçecek” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın ittifakı böleceğini düşündüğünü ancak ittifakın daha da güçlü hale geldiğini belirten Cleverly, daha fazla müttefik ve İsveç’in üyeliğinin hızlandırılması için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Açıklamada, İngiltere’nin NATO’nun Ukrayna için hazırladığı kapsamlı destek paketine 10 milyon sterlin, Gürcistan, Moldova ve Bosna Hersek için hazırlanan destek paketine ise 2 milyon sterlin destek vereceği bilgisi de yer aldı.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “NATO’ya hoşgeldin Finlandiya! Umarım pek yakında İsveçli arkadaşlarımızı da ağırlarız.” ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ise Twitter’da yaptığı paylaşımda, NATO’nun 31. üyesi olan Finlandiya’yı tebrik etti.

Colonna, “Daha fazla beklemeden İsveç’in de (NATO’ya) katılmasını bekliyoruz, çünkü bu iki ülkeyle Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğini sağlamak için İttifakımız daha güçlü olacak.” ifadelerini kullandı.

ALMANYA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Finlandiya’nın NATO üyesi olmasının transatlantik güvenliği için bir kazanç olduğunu ifade etti.

Scholz Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Finlandiya artık NATO üyesi. Bu iyi bir haber ve transatlantik güvenlik için bir kazanç. Finlandiya ile birlikte savunma ittifakımız güçlü bir dostla büyüyor. İsveç’in bekleyen üyeliğine tam destek veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Finlandiya’nın katılımıyla NATO’nun daha da güçleneceğini belirtti.

Baerbock Twitter’dan, “NATO’ya hoşgeldin Finlandiya. İttifakımız için tarihi bir 74. yaş günü. Bu katılım hepimize fayda sağlayacak, Finlandiya’yı daha güvenli ve NATO’yu daha güçlü kılacaktır. Finlandiya bayrağının NATO Karargahı’ndaki yerini almasıyla birlikte sıranın İsveç’e gelmesi için hazırız. İsveç bize güvenebilir.” paylaşımında bulundu.

İSPANYA

İspanya hükümeti adına Brüksel’deki NATO karargahındaki törene katılan Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de “Finlandiya’nın NATO’ya girmesiyle güvenliğimiz daha da arttı. Finlandiya ile birlikte NATO, Rusya ile kara sınırını ikiye katladı. Risk ve tehdit analizlerimiz her an yapılmaya devam ediyor.” dedi.

“NATO zor anlarda var oluşunun önemini bir kez daha gösterdi.” diyen Savunma Bakanı Margarita Robles de “Ukrayna-Rusya savaşından dolayı yaşanan zor ve karışık bu siyasi dönemde tüm üye ülkelerle birlik ve dayanışmasını ortaya koyan NATO’nun daha güçlü ve dirençli olduğunu” kaydetti.

YUNANİSTAN

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Brüksel’deki NATO toplantısı girişinde yaptığı açıklamada, NATO’nun 74’üncü kuruluş yıl dönümü olması nedeniyle bugünün önemli bir gün olduğunu belirterek, “Aynı zamanda, bu yıl dönümü, demokratik bir Avrupa ülkesi olan Finlandiya’nın ittifaka katılımıyla birleşiyor. Finlandiya'nın katılımının farklı bir sembolü de olduğunu düşünüyorum. NATO’nun sadece dünyada başarılı bir savunma ittifakı olmadığına, aynı zamanda uluslararası hukuk, demokrasi, insan hakları gibi değerlerini derinleştirip savunacak bir değerler ittifakı olduğuna ilişkin algıyı güçlendiriyor.” diye konuştu.

İSVEÇ

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Finlandiya’nın NATO üyeliğini sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Billström, “Finlandiya’nın NATO üyeliğini kutluyoruz, bu yola beraber çıkmamıza rağmen sadece Finlandiya’nın üye olmasını sevinçle karşıladık, sevincimizde en ufak bir azalma olmadı.” ifadelerini kullanıldı.

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta 11-12 Temmuz’da yapılacak NATO Zirvesi’nde İttifaka katılma hedefleri olduğunu aktaran Tobias, “Hükümet olarak Vilnius’a giden süreci iyi değerlendirip, çalışmalıyız ve önemli olan bu zirvede bizim de NATO üyesi olarak çıkmamızdır.” dedi.

Billström, İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye ve Macaristan yetkilileriyle görüşmelerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

HIRVATİSTAN VE SLOVANYA

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, sosyal medya hesabı üzerinden Finlandiya’nın NATO üyesi olmasını kutladı.

Plenkovic, “Bugün ittifakımızın güçlendiği tarihi bir gün. Yakın zamanda İsveç’in üyeliğini de kutlayacağımızı umuyorum.” ifadelerine yer verdi.

Slovenya Savunma Bakanlığı da kuruluşunun 74’üncü yılında NATO’ya Finlandiya’nın dahil olduğunu belirterek, “NATO, yıllar boyunca yeni tehditlere karşı başarıyla mücadele etti ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğini sağladı. Bu da onu en başarılı savunma ittifakı yaptı.” değerlendirmesine yer verdi.

NATO GENİŞLİYOR

Açık kapı politikası izleyen NATO, 74 yılı geride bırakırken 9. kez genişledi. 1949’da 12 üyeyle kurulan İttifak, Finlandiya’nın katılımıyla 31 üyeye ulaştı.

ABD, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz’in imzalarıyla kurulan NATO’ya 1952’de Türkiye ve Yunanistan dahil oldu.

Almanya 1955’te ve İspanya 1982’de NATO’ya katılırken 1999’daki genişlemede Çekya, Macaristan ve Polonya İttifaka dahil oldu.

2004’teki genişlemede Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya üye olurken 2009’da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017’de Karadağ, 2020’de Kuzey Makedonya NATO üyeleri haline geldi. (AA)

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