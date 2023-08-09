Avrupa ülkelerinden ortak mesaj: Belarus’a tepki

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Polonya, Litvanya, Estonya ve Letonya ortak bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya dışişleri bakanları, Belarus’ta 9 Ağustos 2020’de cumhurbaşkanlığı seçiminin Aleksandr Lukaşenko tarafından “hileli” şekilde kazanıldığını öne sürerek, “Belarus halkının büyük çoğunluğunun iradesini görmezden gelen rejim, Moskova’ya tam siyasi ve lojistik destek vermekte ve Belarus topraklarının Rus füzeleri için bir fırlatma rampası olarak kullanılmasına izin vermektedir” ifadesini kullandı.

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, Belarus’ta son cumhurbaşkanlığı seçiminin 3 yıl önce yapıldığı belirtildi.

“LUKAŞENKO 3 YILDIR BASKI UYGULUYOR”

Bu seçimde, Belarus halkının demokratik istekleri ve haklarının ayaklar altına alındığı iddia edilen açıklamada, “Gayrimeşru rejimin suç işleyerek iktidarı ele geçirmesi, o zamandan bu yana kitlesel iç baskıya, savaş suçlarına ve saldırı suçuna ortaklığa, Belarus’un egemenliğinin hızla erozyona uğramasına ve bölgenin istikrarsızlaşmasına neden oldu” değerlendirmesi yapıldı.

Lukaşenko yönetiminin, vatandaşlara 3 yıldır insanlık dışı baskılar uyguladığı ileri sürülen açıklamada, “Şubat 2022’den bu yana Lukaşenko rejimi, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığının suç ortağı ve doğrudan destekçisi olarak hareket etmektedir. Belarus halkının büyük çoğunluğunun iradesini görmezden gelen rejim, Moskova’ya tam siyasi ve lojistik destek vermekte ve Belarus topraklarının Rus füzeleri için bir fırlatma rampası olarak kullanılmasına izin vermektedir. Ayrıca yakın zamanda binlerce suçlu Wagner paralı askerini topraklarında barındırmayı kabul etmiştir. Dahası Lukaşenko rejimi, Ukraynalı çocukların zorla sınır dışı edilmesinde suç ortağıdır, dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından kovuşturulacak savaş suçuna doğrudan iştirak etmektedir” denildi.

Açıklamada, Minsk yönetiminin uluslararası güvenlik için giderek artan bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekilerek, üç ülkenin Belarus halkının yanında durmaya devam edeceği vurgulandı. (AA)

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