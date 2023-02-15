Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya 520 milyon sterlinlik askeri yardım

İngiltere, Hollanda, Norveç, İsveç, Danimarka, Litvanya ve İzlanda, Ukrayna'nın savunma kapasitesini geliştirmek üzere ilk paketi 200 milyon sterlinlik (4,5 milyar TL) olmak üzere 520 milyon sterlinlik (11,7 milyar TL) askeri ürün yardımı yapacaklarını açıkladı.

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İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna için Uluslararası Fon (IFU) kapsamında söz konusu ülkelerin, 520 milyon sterlinlik bir savunma yardımı yapmaya karar verdiği bildirildi.

Açıklamada, bu yardımın 200 milyon sterlinlik ilk paketinde çeşitli topçu mühimmatları, deniz istihbarat, gözlem ve keşif ürünleri ile Ukrayna’nın halihazırda kullandığı tankların parçalarına yönelik desteğin yer alacağı belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, konuyla ilgili Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, bu ekipmanların Ukrayna ordusunun savunma kapasitesini önemli ölçüde artıracağını ifade etti.

Wallace, “İngiltere öncülüğünde başlatılan IFU, Birleşik Krallık ve müttefiklerinin Ukrayna’ya kendisini Rusya’nın illegal işgaline karşı koruyacak hayati askeri yardımları sağlamayı taahhüt etmektedir.” diye konuştu. (AA)

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