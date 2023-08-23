Avrupa yangın yeri: Birçok ülke alevlerle mücadele ediyor

Türkiye Çanakkale'deki yangının üzüntüsünü yaşarken Avrupa'nın birçok ülkesi haftalardır ölümcül orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Sozcu.com.tr

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Avrupa’da bu yaz yaşanan rekor sıcakların etkisiyle bitmek bilmeyen orman yangınları birçok ülkeyi haftalardır süren bir mücadeleyle karşı karşıya bıraktı.

Başta komşu Yunanistan olmak üzere birçok ülkede yangın kabusu devam ediyor.

Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesinde 5 gündür süren ve yerleşim birimlerini tehdit eden yangınlar şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamadı. Batı Trakya’da Meriç ve Rodop’u da etkisi altına yangın nedeniyle bu sabah Egnatia yolu kapandı.

Ülkenin dört bir yanında etkili olan yangınlar Meriç’ten Atina’nın kuzeybatısına kadar 60’tan fazla noktada devam ediyor. Atina’nın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Viotia’da bulunan ormanlık alanda 21 Ağustos’ta çıkan yangın da 3 gündür devam ediyor.

Selanik’e ve Avrupa’ya devam etmek isteyen araçlara Bulgaristan üzerinden devam etmeleri tavsiye edildi. Ülkede yangın nedeniyle iki günde hayatını kaybeden kişi sayısı 20 oldu.

İTALYA’DA İKİ NOKTADA DAHA ORMAN YANGINI

İtalya’nın batısındaki Elba Adası ve kuzeyindeki İmperia kenti yakınlarında orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, iki bölgede de Canadair tipi yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin görev yaptığını bildirdi. İmperia’daki yangının çalılardan yayıldığı ifade edilerek, yerleşim yerlerine yönelmesinin engellenmeye çalışıldığı aktarıldı.

Vigili del Fuoco’dan yapılan açıklamada, “Elba Adasındaki orman yangını kontrol altında alındı. söndürme ve temizleme çalışmaları devam ediyor” ifadelerine verildi.

FRANSA’DA NÜKLEER SANTRAL ENDİŞESİ

Son günlerde yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle güney bölgelerde kırmızı alarm durumuna geçen Fransa’da soğutma suyu sıkıntısı nedeniyle Saint Alban nükleer tesisinde üretim azaltıldı.

Yetkililer, ülkede sıcaklıkların rekor kırarak 42 dereceye ulaşabileceğini vurguladı.

İspanya ise dördüncü sıcak hava dalgası nedeniyle kavruluyor. Kanarya Adalarına bağlı Tenerife’de günler süren yangın sonunda kontrol altına alınsa da bölgede büyük hasara yol açtı. (AJANSLAR)

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