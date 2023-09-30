Avrupa’da daha fazla göçmeni Türkiye’ye gönderme arayışı

Düzensiz göçmen akını nedeniyle yaşadığı krize çözüm arayan Avrupa'da gözler Türkiye'de... Yunanistan'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

Sozcu.com.tr

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Avrupa ülkeleri 2015’ten bu yana yaşadığı en büyük göç krizinin çözümü için Türkiye’yle yeni anlaşma arayışına girerken Yunanistan’dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

Türkiye ve AB arasında 2016'da imzalanan ve Avrupa’ya geçen düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye geri gönderilmesini öngören anlaşma son dönemde AB içinde tartışma yaratıyor.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “Halen geçerli olan AB-Türkiye mülteci mutabakatı iyi biçimde işlemiyor” diyerek anlaşmanın güncellenmesi gerektiğini söylemişti. Yunan basını da Atina’nın çözüm için Türkiye'ye Şengen vizesi kolaylığı sağlamayı düşündüğünü yazmıştı.

Son olarak Yunanistan Göç Bakanı Dimitri Kairidis, göçmenlerin Türkiye’ye iadesini öngören anlaşmanın kapsamının genişletilmesini istediklerini açıkladı. Politico sitesine konuşan Yunan bakan, “Türkiye’yle yapılan anlaşmanın son dönemde iyi işlemediğini, Türkiye’nin düzensiz göçmenleri geri almadığını” söyledi.

‘TÜRKİYE’DEN DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİ BEKLİYORUZ’

Kairidis, mevcut anlaşmanın sadece Ege adaları üzerinden Yunanistan’a geçişleri kapsadığını, bunun kara ve deniz yoluyla geçenleri de kapsaması gerektiğini ifade etti. Yunan bakan buna karşılık Türkiye’ye vize kolaylığı ve ek finansman da sağlanabileceğini dile getirdi.

Brüksel’de önceki gün AB’nin içişlerinden sorumlu Komiseri Ylva Johansson ve Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser’la da konuyu görüştüğünü kaydeden Kairidis, Türkiye’den daha fazla iş birliği beklediklerini, sınırda denetimlerin artırılmasını istediklerini ifade etti. Kairidis, Türkiye’den geçen göçmenlerin hedefinin Almanya olması nedeniyle Berlin’in özellikle endişeli olduğunu belirterek “Bu konuda gidilecek uzun bir yol var” diye konuştu.

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