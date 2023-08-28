Avrupa’da geleceğin Kral ve Kraliçeleri

Avrupa monarşisinin genç üyeleri, geleceğin hükümdarları olmak için yoğun bir eğitimden geçiyor. Tahtın gelecek yıllardaki yeni sahipleri krallardan ziyade kraliçeler olacak.

Sozcu.com.tr

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Bugün monarşiyle yönetilen Avrupa’nın birçok ülkesinde, genç prens ve prensesler geleceğin hükümdarları olmak için özel eğitim alıyor ve gözler önünde büyüyor.

Avrupa’da gelecek yıllarda krallardan ziyade kraliçelerin tahta oturması bekleniyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Avrupa’da geleceğin Kral ve Kraliçelerine ışık tutan bir haber yayınladı.

İspanya Prensesi Leonor

Kral 6. Felipe ve Kraliçe Letizia’nın 17 yaşındaki en büyük kızları Leonor, geçen haftalarda kraliyet kuralları gereği askeri eğitime başlamıştı.

Babası gibi 3 sene askeri eğitim alacak genç Asturias Prensesi, ebeveynleri bir erkek çocuk sahibi olmazsa İspanya’da tahtın bir numaralı varisi konumunda. Ülkede hâlâ erkek varisler taht sıralamasında kadınların önünde yer alıyor.

Genç yaştan beri kraliçe olmak üzere eğitilen Prenses Leonor, 2019’da İspanyolca, Katalanca, İngilizce ve Arapça olarak yaptığı konuşmayla ayakta alkışlanmıştı. Tenise ve spora meraklı olan Prenses, çello da çalıyor.

Hollanda Prensesi Catharina-Amalia

Kral Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima’nın kızları Catharina-Amalia, yakın zamanda 19 yaşına bastı. Alexia ve Ariane isimli iki küçük kız kardeşi olan Prenses, büyükannesi Kraliçe Beatrix’in 2013’te tahttan çekilmesiyle “geleceğin kraliçesi” olarak bir numaralı varis olmuştu.

Küçüklüğünü Lahey yakınlarında gözlerden uzak geçiren Catharina-Amalia, babasının tahta çıkmasıyla bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. Prenses 18 yaşına basınca hak kazandığı yıllık 1,6 milyon euroluk ödeneği reddederek gündem olmuştu.

Genç Prenses, geçen sene Amsterdam Üniversitesi’nde siyaset ve ekonomi eğitimi almaya başlamış, ancak güvenlik kaygıları nedeniyle arkadaşlarıyla yaşadığı evden ayrılıp saraya dönmek zorunda kalmıştı. Catharina-Amalia, basına yaptığı açıklamalarda, diğer gençler gibi normal bir öğrencilik hayatı istediğini söylemişti.

Belçika Prensesi Elisabeth

Kral Philippe ve Kraliçe Mathilde’nin 21 yaşındaki kızları Galler’deki Atlantic College’dan mezun oldu.

İki erkek kardeşi olan Prenses, 1991’de yasaların tahta erkek ya da kız en büyük çocuğun çıkması yönünde değiştirilmesi sonrası tahtın bir numaralı varisi olmaya hak kazandı.

Resmi olarak Brabant Düşesi unvanını taşıyan Elisabeth, Oxford’daki Lincoln College’da tarih ve siyaset eğitiminin yanı sıra askeri eğitim de aldı. Prenses, Fransızca, Almanca ve İngilizceyi anadil düzeyinde biliyor.

Danimarka Prensi Christian

Veliaht Prens Frederik’in tek oğlu olan 17 yaşındaki Prens Christian, Monpezat Kontu unvanına sahip. Büyükannesi Kraliçe Margrethe’in oturduğu tahtın babasından sonraki iki numaralı varisi olan Prens, küçük yaşlardan itibaren ailesine resmi gezilerde eşlik ediyor.

Ülke tarihinde devlet okuluna giden ilk kraliyet mensubu olan Christian, 2020’de üç küçük kardeşiyle İsviçre’de 12 aylık bir eğitim programına katılmıştı. Halen lise eğitimini sürdüren ve futbola meraklı olan genç Prens de devlet ödeneği almayı reddetti.

Monaco Prensi Jacques

Prens Albert’ın ardından gelecekte tahta geçmesi beklenen Monaco Prensi Jacques henüz 8 yaşında ve kameralar önünde büyüyor. Gabriella isimli bir ikiz kız kardeşi olan küçük Prens’in doğumu ülkede top atışlarıyla kutlanmıştı.

Prense ismini Güney Afrika kökenli olan annesi Prenses Charlene verdi. Jacques ve kız kardeşi Prenses Gabriella bu eylülde Monaco’daki özel bir okula başlayacak.

Norveç Prensesi Ingrid Alexandra

19 yaşındaki Prenses Ingrid Alexandra, 18 yaşına bastığı gün düzenlenen kraliyet kutlamasıyla dikkat çekmişti. Babası Prens Haakon’un ardından tahtın iki numaralı varisi olan Prenses, tahta yükselmesi halinde 600 yıl sonra Norveç tarihinin ikinci kadın hükümdarı olacak.

Sörf şampiyonalarında madalyaları olan Prenses, 2018’de Norveç’i ziyaret eden Prens William ve eşi Kate’e de eşlik etmişti.

İsveç Prensesi Estelle

11 yaşındaki Prenses Estelle, Kral Carl 16’ncı Gustaf’ın en büyük torunu. Stockholm’da gittiği kreşte doğal yaşamla ilgili eğitim alan küçük Prenses, halen Stockholm’daki eğitimine devam ediyor ve sık sık resmi davetlere katılıyor.

İngiltere Prensi George

Dünyanın yakından izlediği İngiltere Kraliyet Ailesi’nin en küçük üyelerinden 10 yaşındaki Prens George, dedesi Charles’in tahta yükselmesiyle iki numaralı Veliaht Prens oldu.

Prens William ve eşi Kate’in en büyük oğlu George’un 2103’teki doğumu tüm dünyada olay olmuş ve günlerce konuşulmuştu. Medyanın yakından takip ettiği George, büyük büyükannesi Kraliçe Elizabeth’in ölümü ve dedesinin tahta yükseliş törenlerinde de ön sıralarda yer aldı.

2016’da Norfolk’da prestijli bir okulda eğitim görmeye başlayan George, ilkokula Berkshire’da devam ediyor.

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