Avrupa’dan Çin’e diplomatik çıkarma

Avrupa Birliği (AB)- Çin ilişkilerini görüşmek üzere Çin'e giden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Pekin'de Çin Başbakanı Li Qiang ile bir araya geldi.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Çin Başbakanı Li Qiang ile görüştü.

von der Leyen, “Çin, karşılıklı bağımlılıkları ve uzun ortak tarihiyle Avrupa için büyük önem taşımaktadır. Bunu aileden gelen bir deneyim olarak da söylüyorum, çünkü babam Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinin başbakanıydı. Genç bir kızken bana 80’li yılların ortalarında ve sonlarında Çin’e yaptığı ziyaretlerden bahsettiğini hatırlıyorum. Hatta ziyaretlerinden birinde Anhui eyaletiyle, Çin eyaleti ve Alman toprağı arasındaki ilk iş birliği anlaşmasını imzaladığına inanıyorum. Bu, Çin ve AB’nin bu süre zarfında kurduğu çok derin ve geniş ilişkiler için birçok itici güçten biriydi ve hem Avrupa hem de Çin bu ilişkiden büyük fayda sağladı. Bununla birlikte, AB-Çin ilişkileri son yıllarda daha karmaşık hale gelmiştir ve bugün ilişkilerimizin tüm yönlerini birlikte tartışmamız önemlidir. Bu hem AB’nin hem de Çin’in karmaşık ve değişken jeopolitik ortamda yollarını bulmalarına yardımcı olacaktır. Dolayısıyla görüşmelerimizi dört gözle bekliyorum” dedi.

TİCARETİMİZİ NASIL YENİDEN DENGELEYEBİLECEĞİMİZİ GÖRÜŞTÜM

Ayrıca von der Leyen, görüşmeye dair sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Ekonomilerimiz güçlü bir şekilde birbirine bağlı ancak ayrımcı uygulamalar nedeniyle AB ticaret açığı artmaktadır. Başbakan Li ile ticaretimizi nasıl yeniden dengeleyebileceğimizi görüştüm. Bu konuyu ele almak üzere Yüksek Düzeyli Ekonomik ve Ticari Diyaloğumuzu yeniden başlatmalıyız” dedi.

von der Leyen’in daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la birlikte Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile üçlü görüşme yapması bekleniyor.

MACRON DA ÇİN’İ ZİYARET EDİYOR

Öte yandan Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Çin’e bir ziyaret gerçekleştiren Macron’un, dün ziyaretinin ilk gününde Pekinde Fransız toplumu ile bir araya geldiği ifade edildi.

Macron’un daha sonra RedBrick müzesinde düzenlenen 17’nci Croisements Festivali açılışına katıldığı belirtildi. Bu Fransız-Çin festivalinin, başlangıcından bu yana 15 milyon izleyiciyle Çin’deki en büyük yabancı festival olma özelliğini koruduğu ifade edildi.

Ayrıca Macron sosyal medya hesabı üzerinden Cinping ile görüşeceği konulara dair yaptığı açıklamada, “Çin’in barışın inşasında önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Bu konuyu görüşmek ve ilerleme kaydetmek için geldim. Başkan Şi Cinping ile ayrıca işletmelerimiz, iklim ve biyoçeşitlilik ve gıda güvenliği hakkında da konuşacağız” dedi.