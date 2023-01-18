Avrupa’dan Ukrayna’ya taziye mesajı yağdı

Avrupalı liderler, helikopter kazası nedeniyle Ukrayna'ya art arda taziye mesajları gönderdi.

Sozcu.com.tr

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Avrupa ülkelerinin liderleri ve dışişleri bakanları, başkent Kiev yakınlarında aralarında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy’nin de bulunduğu; 16 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası nedeniyle taziye mesajları paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabında, “Brovary’deki trajik helikopter kazasının ardından Ukrayna’yla yas tutuyoruz. Bakan Monastırskiy, AB’nin çok iyi bir dostuydu. Kurbanların ailelerine, Cumhurbaşkanı (Volodimir) Zelenskiy’ye, Başbakan Denis Şimal’e ve Ukrayna halkına en derin başsağlığı dileklerimizi paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de “Savaşın parçaladığı Ukrayna’nın kalbinde bir trajedi yaşanıyor. Kurbanların ailelerine ve tüm ülkeye en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sizinle birlikte yas tutuyoruz” paylaşımında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise “Brovary’deki helikopter kazası korkunç bir trajedi.” ifadesini kullanarak Ukrayna halkıyla dayanışma mesajı verdi.

BİRÇOK ÜLKEDEN TAZİYE AÇIKLAMASI GELDİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

“Brovary’deki helikopter kazası Ukrayna’nın bu savaşta ne kadar büyük bedeller ödediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu üzücü günde düşüncelerimiz, kurbanların ve yaralıların ailelerinin yanı sıra İçişleri Bakanı’nı kaybeden Zelenskiy ile …”

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de yaptığı paylaşımda, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü barbarca saldırı savaşının ortasında gelen bu korkunç haber, beni derinden sarstı. Çok üzgünüm. Ukrayna, hepimizin desteğine ve dayanışmasına sahiptir” değerlendirmesini yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız makamlarının, Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy’nin, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasında öldüğünü büyük üzüntüyle öğrendiği belirtildi. Monastırskiy’nin, Fransa-Ukrayna Ortak Ekonomik Komisyonu’nun eş başkanı olduğu ve “iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirmeye kendini adadığı” kaydedilen açıklamada, “Fransa, bu trajedi için hayatını kaybedenlerin aile ve akrabalarına, tüm Ukrayna halkına içten taziyelerini iletiyor” ifadesi kullanıldı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Çok sayıda kişinin ölümüne yol açan helikopter kazasından derin üzüntü duydum. Düşüncelerim, kurbanların aileleri ve sevenleriyle birlikte.” ifadesine yer verdi.

Avusturya Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı da kazaya ilişkin taziye mesajları paylaştı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, kaza haberini duyduğuna çok üzüldüğünü belirterek “Bu trajik kayıp kelimelerle anlatılamaz. Yakınlarını kaybeden ailelere ve Ukrayna halkına başsağlığı diliyorum. Duygularımız Ukrayna halkıyla beraber” mesajını paylaştı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Hoekstra'nın Twitter mesajını kendi hesabından yeniden paylaştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, helikopter kazası haberinden “şoke olduğunu” belirtip kazada ölenlerin yakınlarına, Ukrayna halkına ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’ye başsağlığı diledi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Ukraynalı yetkililer ve kurbanların yakınlarına başsağlığı dileyerek “Bu zor zamanlarda da Ukrayna hükümeti ve halkının yanındayız.” ifadesini kullandı. (AA)