Avrupa’ya kaçak Türk akını sürüyor

Avrupa’ya kaçak Türk akını artıyor. 2021’de 7 bin Türk iltica isterken, 2022’de sayı 24 bin oldu. Bu yıl sadece ilk 5 ayda rakam 15 bini geçti. Avrupa medyası ve kurumları, "Türkler ümidini kaybetti. Son seçim sonucu ve ekonomik kriz, genç Türkleri ülke dışına sürüklüyor“ diyor. Çekya-Almanya sınırında bir günde 40 Türk yakalandı.

Ali GÜLEN

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Türklerin Avrupa'ya hücumu devam ediyor. Polonya sınırındaki Görlitz'te her gün yüzlerce kişi yakalanıyor.

Avusturya'da önlemler artırıldı ama geçiş durdurulamıyor. Yeni rota Çekya sınırı olurken, hafta sonunda Çekya-Avusturya-Bavyera üçgenindeki Waidhaus/Rozvadov sınır kapasında 93 kişi yakalandı. Bunların 40'ı Türk. 19'unun ise Güneydoğu'dan bir örgüt bağlantısı ile getirildiği belirlendi.

TÜRK KAÇAKÇI GETİRDİ

Bir minibüse 29 Suriyeli kaçağı doldurup getiren bir Türk kaçakçı da gözaltına alındı.

Kaçan kişilerin hemen hemen tamamının belgelerini yok ettiği, beşinin ise gözaltı merkezinden kaçtığı, sonra ormanda yakalandığı belirtildi.

Kaçışların ve özellikle Türklerin kaçışlarının nedenleri ise tartışılıyor. ProAsyl isimli kuruluş, “Türkiye'de siyası baskıların artması nedeniyle, çeşitli etnik azınlık mensupları, LGBTQ'lar, bağımsız gazeteciler sığınma için kaçıyor“ yorumunu yaptı.

UMUTLARI KALMADI, KAÇIYORLAR

Frankfurter Rundschau Gazetesi ise geniş haber analizinde, “Türk halkının yüzde 90'ı ülkesinde 4 milyona dayanan Suriyeli, Afgan, İranlı ve diğer kaçak göçmenleri istemiyor. Erdoğan'ın son seçim zaferinden sonra pek çok kişi umudunu kaybetti. Devam eden ekonomik kriz, özellikle genç Türkleri ülke dışına sürüklüyor. 2021'de Türkiye'de yapılan bir ankette her dört kişiden üçü, ülkeyi terk edeceğini söylüyordu“ diye yazdı.

Benzer yorumlar, ana akım Alman medyası ile Avusturya medyasında da yer alıyor. Avrupa Birliği ise, 2024'te yürürlüğe girmesi planlanan yeni İltica Yasası ile ekonomik ilticanın önüne geçmek için çözüm arıyor.

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