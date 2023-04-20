Avrupa’da yaz öncesi kuraklık alarmı

Avrupalı iklim uzmanları, bahar aylarının devamı ve gelecek yaz özellikle Akdeniz ve Avrupa'nın güneyinde kuraklık görüleceği uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa Birliği’ne bağlı (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nin “2022 Avrupa İklim Durumu” raporu yayımlandı.

Rapora göre, dünya genelinde son 8 yıl en sıcak dönem yaşandı. 2022, Avrupa’da kaydedilen en sıcak ikinci yıl oldu. Son 5 yılda Avrupa’daki ortalama hava sıcaklığı, sanayileşme öncesi dönem kabul edilen 1850-1900 aralığına kıyasla 2,2 derece yüksek ölçüldü. Bu artış dünya genelinde ortalama 1,2 dereceydi.

Geçen yıl ayrıca referans dönemi kabul edilen 1991-2020’ye göre 0,9 derece sıcak geçti.

2022 yazı da Avrupa’da kayıtlara “en sıcak yaz” olarak girdi. Avrupa’nın büyük kısmında yoğun ve uzun sıcak hava dalgalarının yaşandığı geçen yaz hava sıcaklığı referans dönemi ortalamasının 1,4 derece üzerinde seyretti.

KURAKLIK TEHLİKESİ BÜYÜYOR

“Avrupa genelinde hava sıcaklığı küresel ortalamanın 2 katı hızla yükseliyor. Bu artış hızı diğer tüm kıtalardan fazla” değerlendirmesi paylaşılan raporda, geçen yaz yaşanan kuraklık ve orman yangınlarına dikkat çekildi.

Avrupa’nın üçte birinin 2022 yazında kuraklıktan ciddi şekilde etkilendiği, kıtanın yüzde 63’ünde akarsuların ortalama akış miktarında azalma görüldüğü belirtildi. Akarsulardaki azalmanın son 6 yıldır devam ettiği bildirildi. Özellikle Avrupa’nın güneyinde su kaynağı kabul edilen Alp Dağları’nda kar kaybı rekor seviyeye çıktı. Alpler bölgesinde 5 kilometrekarelik buzul kaybı meydana geldi.

Uzmanlar, ortalama sıcaklıklardaki artışın devam edeceği beklentisini dile getirerek, özellikle Akdeniz bölgesi için kuraklık uyarısında bulundu. Başta İspanya olmak üzere kış aylarında yağışın yetersiz kaldığı bilgisini veren Copernicus İklim Değişikliği Servisi uzmanları, bu durumun su kaynaklarına olumsuz etki edeceğini belirtti. Uzmanlar, bahar ayları ve gelecek yazın kurak geçeceği uyarısında bulunarak, bu kış Akdeniz ve Güney Avrupa ülkelerinde kuraklık nedeniyle toprağın nemliliğinin ortalamanın çok altında seyrettiğini anlattı. (AA)

İlginizi Çekebilir Kuraklıktan etkilenen Katalonya'da kilisede yağmur duası ayini düzenlendi

İlginizi Çekebilir İtalya'nın en büyük nehri Po'daki kuraklık sıkıntısı sürüyor