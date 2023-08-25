Avrupa’yı sel ve fırtına vurdu

Belçika'da aşırı yağışlar, özellikle ülkenin doğusu olmak üzere birçok bölgede sele neden oldu. Almanya'da ise etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 16 kişi yaralandı.

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Belçika’da devam eden yağışlar, Liege, Namur, Lüksemburg ve Valon Brabant eyaletlerinde sele yol açtı. Bazı kentlerde dükkanları ve evlerin bodrumlarını su bastı, sokaklar sular altında kaldı.

Birçok yol kapatıldı, trafik önemli ölçüde aksadı. Polis ve itfaiye gibi acil durum araçlarının suya battığı görüldü.

Valon Brabant’taki Dyle Nehri’nin bazı bölgelerde taşması sonucunda Genappe, Nivelles, Ottignies ve Wavre kentleri ciddi şekilde etkilendi. Samme Nehri’nin taştığı Seneffe kentinde toprak kaymaları yaşandı.

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM) tarafından yapılan açıklamada Liege, Namur ve Lüksemburg eyaletleri için sarı alarm verildiği duyuruldu. Belçika’da Temmuz 2021’de meydana gelen selde 37 kişi yaşamını yitirmişti.

ALMANYA’DA FIRTINA ETKİLİ OLDU

Alman basınına göre, ülke polisi, Konstanz Gölü kıyısında bulunan Lindau kenti yakınlarındaki kamp alanında ağaçların devrildiğini, 1’i ağır 6 kişinin yaralandığını ve bölgedeki 900 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Nordlingen kentinde ise şiddetli rüzgarlar nedeniyle havada uçuşan nesnelerin 10 motosiklet sürücüsünün yaralanmasına yol açtığı ve 3’ünün hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Yetkililer, Münih’te tren hizmetlerinin durdurulmasının yanı sıra diğer hizmetlerde gecikme ve iptallerin muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde aşırı yağışlar ve kuvvetli rüzgarların saatte 110 kilometre hıza ulaşabileceği konusunda uyardı.

Almanya’da etkili olan şiddetli hava koşullarının ilerleyen günlerde batı ve güney bölgelerde devam etmesi bekleniyor. (AA)