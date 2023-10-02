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Avustralya’da korkutan kuraklık

Avustralya'da geçen ay "en kurak eylül ayı" olarak kayda geçti. Avustralya Meteoroloji Bürosu, ülkenin aralık, ocak ve şubat aylarında yaşadığı yaz mevsiminde El Nino hava olayları ve Hint Okyanusu Dipolü'nün etkisinde olacağını açıklamıştı.

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Avustralya’da korkutan kuraklık

Avustralya Meteoroloji Bürosu, geçen ayın, ülke genelindeki 4,83 milimetre yağış ortalaması ile kayıtlardaki en kurak eylül ayı olduğunu bildirdi.

Büronun verilerine göre, geçen ay, aynı zamanda en sıcak üçüncü eylül ayı olarak kaydedildi.

Veriler, eylül ayındaki toplam yağış miktarının 1961’den 1990’a kadar olan ortalamanın yüzde 70,8 altında kaldığını gösterdi.

TARİHE GEÇTİ

Bu da eylül ayını kayıtlardaki en kurak ay olarak tarihe geçirdi. Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde dün 85 yangın çıkmıştı.

Yangınların, iklim değişikliği ve hava sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle arttığı düşünülüyor.

Ülkenin Yeni Güney Galler, Batı Avustralya ve Kuzey Bölgesi eyaletlerinde bu hafta yüksek sıcaklıklar bekleniyor.

Avustralya Meteoroloji Bürosu, ülkenin aralık, ocak ve şubat aylarında yaşadığı yaz mevsiminde El Nino hava olayları ve Hint Okyanusu Dipolü’nün etkisinde olacağını açıklamıştı. (AA)

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