Avustralya’da milyonlarca balığın ölümü panik yarattı

Avustralya'da nehir havzasında milyonlarca balık ölümü meydana geldi.

Sozcu.com.tr

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Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletindeki nehir havzasında dün milyonlarca balık ölümü meydana geldi. Yetkililer, balıkların bölgede yaşanan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle suyu azalan nehirde biriken organik maddelerin çözünmüş oksijeni tüketmesi sebebiyle oksijensizlikten öldüğünü açıkladı.

Menindee kentindeki Darling Nehri’nin yüzeyi neredeyse tamamen ölü balıklarla kaplandı.

Havzada bulunan diğer akarsu ve nehirlerde de ölü balıkların yerel halk tarafından görülmesi üzerine yetkililer açıklama yaparak geniş çaplı ölümlerin meydana geldiğini doğruladı. Yeni Güney Galler Birincil Endüstriler Kurumu (NSW DPI) yetkilileri, “Çoğunluğu Kemikli Ringa Balığı (Kemikli Çipura) olmak üzere milyonlarca balığın etkilendiği tahmin edilmektedir” ifadelerini kullandı.

NEDENİ HİPOKSİK KARASU

DPI, sellerin getirdiği yaprak ve odun parçaları gibi organik maddelerin nehirde biriktiğini (karasu) ve daha sonra yaşanan aşırı sıcaklıkların suyun azalmasına neden olduğunu, biriken organik maddelerin sudaki çözünmüş oksijeni düşürerek (hipoksik karasu) balıkların ölümüne yol açtığını belirtti. Yine sel sonrası nehirde balık nüfusunun aşırı yoğunlaşmasının da balık ölümlerinde etkili olduğunun altı çizildi.

Eyaletin Sulama Konseyi yetkilileri, dün yaptığı açıklamada “Taşkınlarda üreyen milyarlarca sazan, artık taşkınlar geriledikçe havzadaki nehirlerin taşıma kapasitesini aşıyor, ölürken suyun oksijensizleşmesine neden oluyor ve yerli balıkları da öldürüyor” açıklamasını yaptı.

Bölgede hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı. (DHA)

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