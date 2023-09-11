Avusturya Başbakanından Türkiye çıkışı: AB’ye üyelik müzakerelerini durduralım

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri yılladır inişli çıkışlı şekilde gündemdeki yerini korurken Avusturya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son yıllarda gündemde arka sıralara düşen ancak son dönemde yine tartışma yaratan Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik süreciyle ilgili Avusturya’dan çok dikkat çeken bir çıkış geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında “AB ile yeni sayfa açılacak mı?” sorusuna, “Üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hakim. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum” yanıtını vermişti.

Geçen hafta Türkiye’yi ziyaret eden Avrupa Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi’yle görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, üyelik müzakerelerinin hızlandırılması çağrısı yapmıştı. Fidan, “AB genişlemesinin jeopolitik kaygılarla AB'nin gündemine girdiği bu dönemde Türkiye'yi bu sürecin dışında bırakmak stratejik bir hata olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

‘DÜRÜST OLMALIYIZ’

Alman Welt gazetesine konuşan Avusturya Başbakanı ve muhafazakar ÖVP partisinin lideri Karl Nehammer, yıllardır gündemde olan ancak son 5 senedir sürüncemede kalan Türkiye’nin AB’yle üyelik müzakerelerine değindi. Türkiye’yle AB arasındaki üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesi çağrısı yapan Nehammer, “Ankara ve Brüksel arasında görüşmelerin devam etmesinden yanayız ama Türkiye’nin AB’ye tam üye olacağını düşünemeyiz” dedi.

“Birbirimize dürüst olmalı ve yıllardır donmuş olan üyelik müzakerelerini resmen bitirmeliyiz” diye konuşan Avusturya Başbakanı, AB ve Türkiye arasında ekonomik ve siyasi işbirliği temelli yeni bir ortaklık formülü geliştirilmesi gerektiğini savundu.

Buna karşın Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk görüşmelerinde yer almasını desteklediğini kaydeden Nehammer, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşeceğini de ifade etti.

İlginizi Çekebilir Türkiye'den AB'ye üyelik ve vize serbestisi çağrısı