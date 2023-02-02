Avusturya dört Rus diplomatı sınır dışı etti

Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 4 Rus diplomatın, görev tanımlarına uygun hareket etmemeleri gerekçesiyle sınır dışı edildikleri belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Avusturya ile Rusya arasında gerilimi yükseltecek bir olay yaşandı… Avusturya Dışişleri Bakanlığı, dört Rus diplomatın görev tanımlarına uygun hareket etmediğini duyurarak bu kişileri sınır dışı etme kararı alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada Rus diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için belli bir süre verildiği de kaydedildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Avusturya Cumhuriyeti Avrupa ve Uluslararası İşler Federal Bakanlığı, Viyana’daki 4 Rus diplomatın diplomatik statüsünü iptal etme kararını açıkladı. Rusya Büyükelçiliği’nden iki diplomat, diplomatik statüleriyle bağdaşmayan eylemlerde bulundu. Bu nedenle, Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi’nin 9. Maddesi uyarınca istenmeyen kişi ilan edildiler. Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Misyonundan iki diplomat, Karargah Anlaşması ile bağdaşmayan eylemlerde bulundu. Avusturya Cumhuriyeti topraklarını da terk etmek zorunda kalacaklar. İlgili dört Rus diplomatın en geç bir hafta içinde Avusturya topraklarını terk etmesi gerekmektedir” denildi.

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