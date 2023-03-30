Avusturya meclisinde Zelenskiy’e büyük şok

Avusturya'da muhalefet partisi Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) milletvekilleri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin videokonferans yoluyla Federal Meclise yaptığı konuşma sırada oturumu terk etti.

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Avusturya Meclisine videokonferans yoluyla hitap eden Zelenskiy’nin konuşması sırasında FPÖ milletvekilleri oturumu terk etti.

Zelenskiy’nin mecliste konuşma yapmasının tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu belirten FPÖ Sözcüsü Hafenecker, şunları söyledi;

*Savaş halindeki bir ülkenin başkanının bu şekilde konuşma yapması daimi tarafsızlığımızın açık bir ihlalidir.

*Bu videokonferans konuşması hiçbir şekilde Ulusal Konsey’in oturumunun bir parçası değildir.

*Bu olayın tartışmalı olmasının yanı sıra kamu hizmeti yayıncılığı için özellikle de bunun anayasada yer alan daimi tarafsızlıkla çeliştiği göz önünde bulundurulduğunda bu kadar kapsamlı bir bilgilendirme şartı da yoktur. (DHA)

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