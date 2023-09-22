Aya giden keşif aracına ulaşılamıyor

Hindistan'ın Ay'ın güney kutbuna inen Chandrayaan-3 uzay keşif aracıyla iletişim kurulamıyor. Chandrayaan-3 bünyesinde bulunan iniş aracı Vikram ve gezginci yüzey aracı Pragyan'la da iletişim kurma çabalarının başarısız olduğu açıklandı.

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Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), Ay’ın güney kutbuna inen Chandrayaan-3 uzay keşif aracıyla iletişim kurulamadığını duyurdu.

ISRO’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, aracın bünyesindeki iniş aracı Vikram ve gezginci yüzey aracı Pragyan’la iletişim çabalarının da başarısız olduğu belirtildi.

“NEDEN OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI OLABİLİR”

Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Jitendra Singh de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ISRO ekibinin uzay keşif aracıyla iletişim kurmak için çaba sarf ettiğini kaydederek, temas kurulamama nedeninin ayda şu an -150 dereceye kadar düşen soğuk hava şartları olabileceğini belirtti.

Hindistan, Ay’ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz’da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3’ün, 23 Ağustos’ta Ay’a başarılı iniş yaptığı bildirilmişti.

ISRO, Chandrayaan-3’ün Ay’ın yüzeyini incelemesi hedeflenen iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığında bir uzay keşif aracıydı.

Aracın, bilim insanlarının donmuş su ve değerli elementlerin önemli rezervlerini barındırabileceğine inandıkları, keşfedilmemiş bir bölge olan Ay’ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacağı açıklanmıştı. (AA)