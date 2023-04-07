Ayinde kendilerini çarmıha gerdiler

Filipinler'deki geleneksel "kutsal cuma ayininde" 12 kişi çarmıha gerildi.

Sozcu.com.tr

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Filipinler’de Katolik Kilisesi üyeleri tarafından düzenlenen “kutsal cuma ayininde” 12 kişi kendilerini çarmıha gerdi.

Ülkede Covid-19 salgını nedeniyle 3 yıl ara verilen geleneksel ayin bu yıl yeniden düzenlendi. Ayinde çarmıha germe ritüeli dışında, tövbe etmek isteyen Hristiyan ziyaretçiler, yalın ayak ve yarı çıplak şekilde kasaba merkezinden ayin yapılan yere yürüyüp sırtlarına bambu çubuklarıyla vurarak “günah çıkarıyor.”



Filipinler’deki Katolik Kilisesi liderleri ise Filipinler’deki Katoliklere özgü ritüellerin vücuda zarar verdiği için terk edilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, bu ritüeller yerine “kan bağışı” gibi hayır işlerine yoğunlaşılması tavsiyesinde bulunuldu.

Ülkedeki San Pedro Cutud kasabası, yıllardır süregelen çarmıha germe ve “kutsal cuma ayinleri” nedeniyle bölgedeki beş yüzü aşkın kasaba arasında isminden sıkça söz ettirmeyi başardı. “Kutsal cuma ayini”ne bu yıl yerli ve yabancı 30 bini aşkın kişinin katılması bekleniyor. (AJANSLAR)

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