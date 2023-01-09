Aynı ABD gibi: Brezilya’da sağcı lider destekçileri Kongre binasını bastı

ABD'de 6 Ocak 2021'de meydana gelen kanlı Kongre baskınından sadece bir yıl sonra Brezilya'da seçimi kaybeden sağcılar benzer bir eyleme girişti.

Sozcu.com.tr

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Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula da Silva’nın yüzde 50,9 oy alarak aşırı sağcı lider Jair Bolsonaro’yu geride bırakmasının yansımaları dün endişe verici boyutlara ulaştı.

Dün Brezilya’nın eski lideri Jair Bolsonaro’nun destekçileri başkentte üst düzey hükümet kurumlarına saldırdı. 6 Ocak 2021’de benzer bir olay ABD’de yaşanmış ve seçimi kaybeden ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın destekçileri Kongre binasına baskın düzenlemiş ve olaylarda 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Dün başlayan olaylarda da Bolsonaro’nun destekçileri hükümet binalarına saldırarak vandalizm yaptı. Olay yerine gelen polis duruma müdahale ederken ilk belirlemelere göre 170 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Göstericiler Brezilya milli takımının formalarını giyip sırtlarına Brezilya bayrakları bağlarken bu olaylar ABD’de yaşanan olayı anımsattı.

Olayla ilgili bir açıklama yapan Lula da Silva, “Ülkemizin tarihinde böyle bir olay daha önce yaşanmadı. Bu olayın finansal destekçilerinin kim olduğunu bulacağız” dedi. İletişim Bakanı Paulo Pimenta ise eylemcilerin bazı sanat eserlerine zarar verdiğini de dile getirdi.

Brezilya Yüksek Mahkemesi ise dikkat çekici bir karar aldı. Hakim Alexandre de Moraes, başkent Brazilia Valisi Ibaneis Rocha’yı görevden aldı. 90 gün için görevden alınan Rocha’ya aşırı sağcı eski devlet başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinin hükümet binalarını işgal etmesine imkan sağlayacak güvenlik zafiyetlerine izin verdiği suçlaması atıldı.

Moraes ayrıca Bolsonaro yanlılarının askeri üslere yakın yerlerde oluşturduğu kamp alanlarının kaldırılmasını isterken, yollara yapılan barikatların da temizlenmesi emrini verdi. Öte yandan Facebook, Twitter ve TikTok’ta demokrasi karşıtı propaganda yapan hesapların kapatılması da istendi.

BÜTÜN DÜNYA TEPKİ GÖSTERDİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinden aşırı sağcı yüzlerce kişinin Ulusal Kongre'ye baskın düzenlemesini kınayarak, Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'ya destek verdi.

Blinken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Brezilya Cumhurbaşkanlığı, Kongre ve Yüksek Mahkemesine yönelik bugünkü saldırıları kınadıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Demokratik kurumlara şiddet kullanarak saldırmak hiçbir zaman kabul edilemez. Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın bu tip eylemlere derhal son verilmesi çağrısına katılıyoruz.”

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da, benzer bir paylaşımda bulunarak, ABD'nin Brezilya'da demokrasiyi baltalamaya yönelik her türlü çabayı kınadığını belirtti.

“Başkan Biden durumu yakinen takip ediyor.” ifadesini kullanan Sullivan, Brezilya'nın demokratik kurumlarına destek verdiklerini kaydetti. Sullivan, “Brezilya demokrasisi şiddetle sarsılmayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinden aşırı sağcı yüzlerce kişinin Ulusal Kongre'ye baskın düzenlemesini kınadı ve Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya desteğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bolsonaro destekçilerinin hükümet binalarına baskınını kuvvetle kınadıklarını belirtti.

Borrell, “AB, Devlet Başkanı Lula'ya ve Brezilya'nın demokratik sistemine tam desteğini yinelemekte, bu saldırıyla hedef alınan demokratik kurumlarla dayanışmasını ifade etmektedir. Brezilya'nın demokrasisi şiddet ve aşırıcılığa üstün gelecektir.” ifadesini kullandı.

Bolsonaro'yu sorumlu davranmaya davet eden Borrell, eski devlet başkanından destekçilerini evlerine dönmeye çağırmasını istedi. (AJANSLAR)

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