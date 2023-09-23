Azerbaycan el koyduğu silahları açıkladı

Azerbaycan, Karabağ’da yürütülen antiterör operasyonu sonrası ele geçirilen silahların listesini açıkladı. Bakü, bölgenin "barut fıçısına dönüştürüldüğünü" ifade etti.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da yasa dışı Ermeni güçlere gerçekleştirilen antiterör operasyonu sonrasında el konulan askeri teçhizat, silah ve mühimmatın listesini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, el konulan askeri teçhizat, silah ve mühimmatın listesine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

“4 tank, 1 piyade zırhlı aracı, 3 Zastava monteli zırhlı araç, 2 top, 12 obüs, 12 havan topu, 468 mayın, 956 havan topu yükleme aracı, 441 havan topu mermisi, 22 bomba atar, 46 bomba atar mermisi, 313 ateşli silah, 66 bin 242 mermi, 50 füze, 300 patlatıcı, 62 el bombası, 3 Fagot tanksavar, 28 uçaksavar, 1 mühimmat ikmal aracı, 1 TOR M2 uçaksavar.”

“BARUT FIÇISINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev X hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Silahsızlandırma sürecinin ilk 3 günü, işgal yıllarında Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinin askeri depo sayısı ve biriktirilen silah ve mühimmat bakımından dünyanın en militarize bölgesine ve barut fıçısına dönüştürüldüğünü ortaya koydu. Nüfus ve yüz ölçüm oranına göre bölgenin bu kadar militarize edileceğini beklemiyorduk. Silahsızlanma ve silahsızlandırma, yeniden entegrasyonun temel bileşenleridir.” (AA)

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