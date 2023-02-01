Abone Ol

Azerbaycan’da İranlı casus alarmı

Azerbaycan'da İran'ın casus ağına yönelik operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Azerbaycan’da İranlı casus alarmı

Azerbaycan’da İran’ın casus ağına yönelik operasyonda 39 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakü ve bölgelerde bazı kuruluş ve iş yerlerine yönelik dün başlatılan operasyonda din adı altında bölücü faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle 39 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu şahısların sosyal ağlarda İran lehinde propaganda yaptıkları, Azerbaycan’da mezhep kavgası çıkarmak istedikleri, İran istihbaratının verdiği görevleri yerine getirdikleri, bilgi aktardıkları iddia edildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığının operasyon yaptığı kuruluşlar arasında İran yanlısı yayınlarıyla bilinen “SalamNews” haber ajansı ile “İnteraz” televizyon kanalı da bulunuyor. (AA)

Tahran'daki saldırı İran ve Azerbaycan arasında tansiyonu artırdıİlginizi ÇekebilirTahran'daki saldırı İran ve Azerbaycan arasında tansiyonu artırdı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam