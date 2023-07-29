Azerbaycan’da ‘katliam’ gözaltısı
Azerbaycan Başsavcılığı, 22 Aralık 1991'de Hocalı ilinin Meşeli köyünde yaşanan katliamla ilgili olarak Ermeni asıllı Vagif Haçaturyan'ın (68) gözaltına alındığını duyurdu.
Azerbaycan’da 1991’deki katliamlara katıldığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 1. Karabağ Savaşı’nda sivil Azerbaycanlıların topluca katledilmesinde yer aldığı için uluslararası arananlar listesinde bulunan Haçaturyan’ın, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla tedavi adıyla Ermenistan’a geçiş yaparken Azerbaycan sınır muhafızlarınca Laçın sınır kontrol noktasında gözaltına alındığı bildirildi.
25 KİŞİYİ KATLETMİŞLERDİ
Açıklamada, Haçaturyan hakkında, 2013’te “soykırım” ve “halkın zorla yerinden edilmesi” suçlarıyla gıyabi tutuklama kararı bulunduğu kaydedildi.
22 Aralık 1991’de Ermenistan silahlı güçleri, Hocalı’nın Meşeli köyünü basarak 25 Azerbaycanlıyı katletmişti. (AA)