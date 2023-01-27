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Azerbaycan’ın Tahran elçiliğine saldırı: Ölenler var

Azerbaycan, Tahran'daki büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:04 - 27 Ocak 2023 Güncellenme:
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Azerbaycan’ın Tahran elçiliğine saldırı: Ölenler var

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran’daki büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiğini, bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırganın otomatik silahla elçilik binasına ateş açtığı belirtildi.

Azerbaycan medyası yaşamını yitiren kişinin ismini açıkladı.

Ölen kişinin elçilikteki güvenlik ekibinin başındaki Orhan Asgarov olduğu açıklandı. Olayda iki kişi yaralanırken saldırganın yakalandığı kaydedildi.

Olay yerinde incelemeler sürerken soruşturma başlatıldı.

Ayrıntılar geliyor…

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