Azerbaycan’ın Tahran elçiliğine saldırı: Ölenler var
Azerbaycan, Tahran'daki büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran’daki büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiğini, bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırganın otomatik silahla elçilik binasına ateş açtığı belirtildi.
Ölen kişinin elçilikteki güvenlik ekibinin başındaki Orhan Asgarov olduğu açıklandı. Olayda iki kişi yaralanırken saldırganın yakalandığı kaydedildi.
Olay yerinde incelemeler sürerken soruşturma başlatıldı.
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