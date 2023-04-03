Bahmut cephesinde büyük savaş

Ukrayna'da savaşın kilitlendiği Bahmut’ta ağır silahlar yoğun şekilde kullanılıyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sürdüğü Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde yer alan Bahmut cephesinde, ağır silahların yoğun şekilde kullanıldığı çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna genelinde Harkiv, Herson, Zaporijya ile Luhansk bölgelerinde iki ordu arasında savaş devam ederken, son dönemlerin en yoğun çatışmaları Donetsk bölgesinde yaşanıyor. Söz konusu bölgede, özellikle Bahmut, Avdeevka, Marinka ve Ugledar gibi şehirlerde gece ve gündüz ağır çatışmalar sürüyor.

Bölgedeki diğer sıcak noktalarda olduğu gibi Bahmut çevresindeki çatışmalarda da her iki ordu, çoğunlukla topçu sistemleri, tank, havan topları ve diğer silahları kullanıyor. Savaş uçakları ile helikopterlerin de kullanıldığı cephede, sık sık patlama sesleri duyuluyor.

Rus ordusunun son dönemde üç taraftan kuşattığı Bahmut şehrine giden tek yol Çasov Yar şehrinden geçtiği için bu güzergah da Rus güçlerince hedef alınıyor. Rus saldırıları sonucu ağır hasar gören ve her an patlama seslerinin duyulduğu Çasov Yar’da sürekli saldırı tehdidinin olması nedeniyle sokaklarda hayat adeta durma noktasına geldi. (AA)

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