Bakan Akar’dan İsveç’e sert tepki: Alçak girişimleri sonlandırmalarını bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç'teki Türkiye karşıtı eylemlere sert tepki göstererek "İsveç ve Finlandiya'nın devletin gücünü göstererek taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç’teki Türkiye karşıtı eylemlere tepki göstererek “Biz bir an önce İsveç ve Finlandiya’nın devletin gücünü, kuvvetini göstererek taahhütlerini yerine getirmelerini ve iğrenç, alçak girişimleri de sonlandırmalarını bekliyoruz. Bunlar yapıldığı takdirde bizim hiçbir sorunumuz yok” dedi.

Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Muhsin Dere ile ordu komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı düzenlendi.

Toplantıda İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik sürecine değinen Akar, Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasını daima desteklediğini belirtti. Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın düşmanı olmadığını, iki ülkenin NATO üyeliğinin karşısında durmadığını ifade eden Akar, şunları kaydetti:

“Onlar nasıl ki kendi ülkelerini savunmak için NATO ile iş birliği yapmak istiyorsa biz de terörle mücadele konusunda bizimle iş birliği yapılmasını, bize destek verilmesini istiyoruz. Onlar kendi ülkelerinin savunması ve güvenliği için bizden destek istiyorlar; fakat bizim terörle mücadele konusundaki taleplerimizi reddediyorlar. Orada Türkiye’ye, Cumhurbaşkanımıza, bayrağımıza, Kur’an-ı Kerim’e, kutsal değerlerimize karşı her türlü alçaklığı, rezilliği, iğrenç girişimi görmezlikten gelmek, bunlara sessiz, tedbirsiz kalmak kabul edilebilir bir şey değil. Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz, tavrımız çok açık, net, belli. Biz bir an önce İsveç ve Finlandiya’nın devletin gücünü, kuvvetini göstererek taahhütlerini yerine getirmelerini ve iğrenç, alçak girişimleri de sonlandırmalarını bekliyoruz. Bunlar yapıldığı takdirde bizim hiçbir sorunumuz yok.”

AB KOMİSYONUNDAN TEPKİ

Bu arada Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Johannes Bahrke, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasıyla ilgili İsveç makamlarının adım atması gerektiğini söyledi.

Bahrke, AB Komisyonu sözcülerinin basın toplantısında, İsveç’teki olayla ilgili soruyu yanıtladı. Bu tür eylemlerin, AB’nin üzerine kurulu olduğu değerlerle uyumlu olmadığını belirten Bahrke, “Daha önce de defalarca dediğimiz gibi ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ırk ve din temelli nefretin AB’de yeri yoktur. Bu, İsveç makamlarının ilgilenmesi, onların adım atması gereken bir konu” ifadesini kullandı.

İsveç’in başkenti Stockholm’de 21 Ocak’ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan’ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur’an-ı Kerim yakılması için Paludan’a izin vermesine, Türkiye’de hükümet ve muhalefet yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti. (DHA/AA)

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