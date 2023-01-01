Bakan Çavuşoğlu’ndan peş peşe kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak için gittiği bu ülkede Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2023’ün ilk ikili görüşmesini Ukrayna Başbakan Yardımcısı Sviridenko ile gerçekleştirdiğini belirtti.
Çavuşoğlu, Sviridenko ile Türkiye’nin insani yardımlarını ve İstanbul Tahıl Anlaşması'nı ele aldıklarını aktardı.
Steinmeier ile görüşmesine ilişkin Çavuşoğlu, “Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Suriye’yi ve NATO genişlemesini ele aldık.” ifadesini kullandı. (AA)