Tahran’daki saldırı İran ve Azerbaycan arasında tansiyonu artırdı

İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Sozcu.com.tr

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İran’ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan terör saldırısı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, her devletin Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülükler uyarınca ülkedeki diplomatik misyonları koruması gerektiği, Büyükelçi Musevi’ye iletildi.

Musevi’ye, Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırının Azerbaycan tarafından şiddetle kınandığı, diplomatik misyonlara yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğu bildirildi. İran’ın Bakü Büyükelçisi Musevi’den İran’ın ilgili makamlarınca, terör eyleminin failinin bir an önce adalet önüne çıkarılması, terör eyleminin kapsamlı şekilde soruşturulması, suçun organizasyon ve işlenmesine karışan diğer kişilerin tespit edilerek cezalandırılması şiddetle talep edildi.

Musevi’ye, İran’da son dönemde artan Azerbaycan karşıtı planlı kampanyadan duyulan rahatsızlık ve yaşananların zaten karmaşık ilişkileri daha da gerginleştirdiği belirtildi. Büyükelçi Musevi ise Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını ve yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybeden güvenlik amiri için taziye dileğinde bulundu.

Musevi, olayın İran’ın ilgili kurumlarınca araştırıldığını, soruşturma süreci tamamlandıktan sonra kamuoyuna geniş bilgi verileceğini kaydetti.

TAHRAN EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Bu arada İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran Emniyet Müdürü Rahimi, Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan tarafından görevden alındı. Tahran Emniyet Müdürlüğüne Elburz Emniyet Müdürü Abbas Ali Muhammediyan getirilirken Rahimi de Ekonomik Güvenlik Polisi Başkanı olarak atandı.

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda büyükelçiliğin güvenlik amirinin hayatını kaybettiği ve iki güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirilmişti. İranlı yetkililer, saldırganın olaydan sonra yakalandığını açıklamıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınamış ve Tahran Büyükelçiliğinin tahliye edileceğini duyurmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter’dan yaptığı açıklamada, saldırıyı terör eylemi şeklinde niteleyerek “Bu terör eyleminin bir an önce soruşturulmasını ve teröristlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Diplomatik misyonlara terör saldırısı kabul edilemez” ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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