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Barselona’da tren kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İspanya'nın turistik şehirlerinden Barselona yakınlarında korkunç bir tren kazası meydana geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:40 - 11 Eylül 2023 Güncellenme:
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Barselona’da tren kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dün gece yerel saatle 20.18’de meydana gelen kazada, yasak bir noktada raylardan geçmeye çalışan bir grup genç hayatını kaybetti.

İspanya’nın doğusundaki Barselona kenti yakınlarında, banliyö treninin raylardan geçen bir gruba çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, yerel saat ile 20.18’de (TSİ 21.18) Valles Oriental bölgesinde meydana geldi. Raylar üzerinden yaya geçişinin yasak olduğu bir noktada, 7 kişilik bir grup trenin çarpması sonucu dört kişi hayatını kaybetti.

Yerel yönetim yetkilileri, kazada ölenlerin, bölgedeki bir konsere gitmek için tren raylarından geçmeye çalışan bir grup genç olduğunu açıkladı.

Kazadan dolayı trenin olay yerinde durduğu, yolcuların otobüslerle taşındığı ve R3 banliyö tren hattının geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

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