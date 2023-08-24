Barzani ile görüşen Fidan’dan PKK açıklaması

Irak ziyaretine devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Erbil'de düzenlenen ortak basın toplantısında "Gerek Bağdat yönetimini gerek Erbil yönetimini, PKK terörünü Irak topraklarından temizlemekte oldukça kararlı bulduk. Bunun için de ayrıca memnunuz" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr

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IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bugün Erbil’de düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bağdat ziyaretim esnasında gündemde çok yoğun konular vardı. Ekonomi konuları, kalkınma yolu projesi, terörle mücadele, su meselesi ve Irak’ın yeniden imarı, altyapı projeleri, üst yapı projeleri gibi konuları ilgili makamlarla başta Dışişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olmak üzere birçok tarafla görüşme imkanımız oldu.

Bugün Erbil’de Sayın IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’yle sabahtan buluştuk. Görüşmelerimiz oldu. Bugün de Sayın Başbakan’la hem ikili hem heyetler arası görüşmelerimiz oldu. Kendilerinin de ifade ettiği gibi görüşmelerimiz esnasında başta terörle mücadele olmak üzere enerji, ekonomi, ticaret olmak üzere birçok konuyu masaya yatırma, gözden geçirme imkanımız oldu.

Terör belasından kurtulmak için değerli basın mensupları, yapacağımız daha çok iş var. Ve biliyorsunuz Türkiye’de bu meseleyi büyük ölçüde hallettik. Şu anda Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak’tan da hep beraber temizleyeceğiz. Gerek Bağdat yönetimini gerek Erbil yönetimini, PKK terörünü Irak topraklarından temizlemekte oldukça kararlı bulduk. Bunun için de ayrıca memnunuz. Biz de elimizden gelen bütün desteği bu makamlara vereceğiz.”

IKBY Başbakanı Barzani de “Bölgede olan her türlü terörle (PKK) mücadele edebilmek için (Türkiye ile) işbirliğimizin devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu. (AJANSLAR)