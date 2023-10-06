Başbakan görevden alındı, hükümet feshedildi
Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Başbakan Patrick Achi'yi görevden aldı ve hükümeti feshetti.
Fildişi Sahili Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Aboudramane Cisse, yaptığı açıklamada, Başbakan Patrick Achi’nin görevden alındığını, hükümetin feshedildiğini duyurdu.
Cisse, “Cumhurbaşkanı, Başbakan Patrick Achi’ye ve hükümetin tüm üyelerine geçmiş yıllarda ülkeye hizmet etme konusundaki kararlılıklarından dolayı şükranlarını sunuyor” dedi.
Kararın gerekçesi hakkında resmi açıklama yapılmadı. Başbakan Achi ve kabinenin yenileri belirlenene kadar görevlerine devam edeceği kaydedildi.
Ouattara’nın 2025’te yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia ediliyor.
Başbakan Achi, geçen sene nisanda Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara’ya istifasını sunmuş ancak bir hafta sonra yeniden Başbakanlık görevine atanmıştı. (AA)