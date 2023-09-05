Başbakandan iddia: Askeri teçhizatlar militanların eline geçti

Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, ABD’nin Afganistan'dan çekilmesi sırasında geride kalan askeri teçhizatların militanların eline geçtiğini iddia etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pakistan'ı genel seçimlere kadar yönetecek olan geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, İslamabad'daki ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'den kalan askeri teçhizatın Afganistan'da militanların eline geçmesinin ardından Afganistan’da konuşlu Pakistan Talibanı'na (TTP) ulaştığını öne sürdü.

Kakar, gece görüş gözlüklerinden ateşli silahlara kadar geniş bir yelpazeyi içeren bu teçhizatın TTP'nin savaş kabiliyetini arttırdığını ve bu durumun İslamabad için “yeni bir sorun oluşturduğunu” söyledi.

İddiasını destekleyecek bir kanıt sunmayan ve Afganistan’daki Taliban yönetimi ile TTP arasında doğrudan bir bağlantı kurmayan Kakar, bu sorunla mücadele etmek için “koordineli bir yaklaşım” benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Kakar, Pakistan güvenlik güçlerinin haneleri, çocukları, camileri ve ibadet yerlerini korumak için militanlarla savaşmaya devam edeceğini belirtti.

ABD’nin, 7 Ekim 2001’de başlayan Afganistan’daki varlığı, 20 yılın ardından 31 Ağustos 2021’de askerlerinin Afganistan’dan çekilme sürecinin tamamlanmasıyla sona ermişti. (AA)

İlginizi Çekebilir Taliban'dan iktidarının ikinci yılında gövde gösterisi