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Başını açarak poz vermişti… İranlı aktris Terane Alidusti serbest bırakıldı

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan protestoları "kışkırtmak" suçlamasıyla gözaltına alınan kadın oyuncu Terane Alidusti, "şartlı tahliyeyle" serbest bırakıldı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 17:06 - 04 Ocak 2023 Güncellenme:
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Başını açarak poz vermişti… İranlı aktris Terane Alidusti serbest bırakıldı

Alidusti’nin serbest bırakıldığını annesi Nadire Hekimullahi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İranlı oyuncunun avukatı, sabah saatlerinde, sanatçının “senet karşılığı”nda şartlı tahliyeyle serbest bırakılacağını açıklamıştı.

Dünyaca ünlü İranlı aktris Alidusti, ülkedeki protestolara destek amacıyla sosyal medyada başörtüsüz bir fotoğrafını yayımlamış, 17 Aralık’ta “rejim karşıtı gösterilere destek vermek”, “doğru olmayan içerikler paylaşmak” ve “eylemleri kışkırtmak” gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Mahsa Emini…

MAHSA EMİNİ’NİN ÖLÜMÜYLE BAŞLADI

İran’daki gösteriler Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi, ülke geneline yayılan yönetim karşıtı protestolara yol açmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise 27 Aralık’ta yayımladığı raporda, Emini’nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 476 protestocunun öldüğünü aktarmıştı. (AA)

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