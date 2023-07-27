Başörtüsünü çıkaran İranlı satranç oyuncusu İspanyol vatandaşı oldu

İran'da başörtüsünü çıkararak satranç oynadığı gerekçesiyle ülkede gündem olan profesyonel oyuncu Sara Khadem'e İspanyol vatandaşlığı verildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İran Adalet Bakanı Pilar Llop, bir süredir İspanya’da yaşayan İranlı satranç oyuncusu Sara Khadem’e İspanyol vatandaşlığı verildiğini duyurdu.

Uluslararası bir satranç turnuvasında başörtüsü olmadan mücadele ettiği gerekçesiyle ülkesinde büyük bir tartışma yaratan ve hakkında soruşturma başlatılarak tutuklama talebi çıkarılan Khadem, turnuvadan sonra İspanya’ya kaçmıştı.

2022 yılının Aralık ayında Kazakistan’da düzenlenen turnuvada başörtüsüz görüntülenen Khadem’in bu hamlesi, geçen yıl Eylül ayında ahlak polisi tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen Mahsa Emini’nin ardından yaşanmıştı.

Llop, genç satranç oyuncusunun vatandaşlık sürecinde bazı olağandışı durumlar olduğunu söylemişti.

Khadem Ocak ayında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşmüş ve Sanchez, “Beni etkileyen Sara Khadem’den bugün çok şey öğrendim. Bütün desteğim kadın sporculara. Sizin katkılarınız Dünya’yı daha güzel kılıyor” demişti.

İlginizi Çekebilir Araştırma sonuçları şaşırttı: Hava kirliliği satranç oyuncularını olumsuz etkiliyor