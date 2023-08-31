Batı Şeria’da gerilim: Kamyonu yerleşimcilerin üzerine sürdü
Batı Şeria'da düzenlenen araçla ezme saldırısında 3 yerleşimci yaralandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da bir askeri kontrol noktasında düzenlenen araçla ezme girişiminde, 3 Yahudi yerleşimci yaralandı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberinde, Ramallah'taki Maccabim kontrol noktası yakınında kamyonetle ezme girişimi düzenlendiği belirtildi. Olayda yaralanan 3 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.
İsrail güçlerinin, kamyonet sürücüsüne ateş ederek öldürdüğü kaydedildi. İsrail ordusundan yapılan kısa açıklamada araçla ezme saldırısı düzenleyen saldırganın öldürüldüğü belirtildi. (AA)