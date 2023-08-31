Abone Ol

Batı Şeria’da gerilim: Kamyonu yerleşimcilerin üzerine sürdü

Batı Şeria'da düzenlenen araçla ezme saldırısında 3 yerleşimci yaralandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Batı Şeria’da gerilim: Kamyonu yerleşimcilerin üzerine sürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir askeri kontrol noktasında düzenlenen araçla ezme girişiminde, 3 Yahudi yerleşimci yaralandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberinde, Ramallah'taki Maccabim kontrol noktası yakınında kamyonetle ezme girişimi düzenlendiği belirtildi. Olayda yaralanan 3 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

İsrail güçlerinin, kamyonet sürücüsüne ateş ederek öldürdüğü kaydedildi. İsrail ordusundan yapılan kısa açıklamada araçla ezme saldırısı düzenleyen saldırganın öldürüldüğü belirtildi. (AA)

'Filistinli çocuklar için son 15 yılın en kanlı yılı'İlginizi Çekebilir'Filistinli çocuklar için son 15 yılın en kanlı yılı'
X Reklam