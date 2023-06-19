Batı Şeria’ya yıllar sonra helikopterlerle kanlı baskın
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 3 Filistinliyi öldürdü, 31 kişiyi yaraladı.
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenledikleri baskında biri çocuk 3 Filistinliyi öldürdü, 31 Filistinliyi yaraladı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, onlarca zırhlı askeri araçla Cenin’e baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrailli keskin nişancılar da bazı evlerin üzerine konuşlandırıldı.
İsrail güçleri, Cenin kentine düzenlediği saldırıda uzun yıllar sonra ilk kez hava bombardımanında bulundu.
Baskına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı. İsrail güçleri Filistinli gençlere gerçek mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. İsrail güçlerinin saldırısına karşılık veren Filistinli direnişçilerin hedef aldığı 6 İsrail askeri de yaralandı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar çıkıyor. (AA)