BBC ‘cinci hoca’ dosyasını açtı: Taciz ve tecavüze uğrayan kadınlar yaşadıklarını anlattı

İngiliz kamu kuruluşu BBC, özellikle Orta Doğu ve Afrika'da yaygın olan cin çıkarma olayını mercek altına alarak, "Cinci hocaların kadınlara cinsel istismarını" inceledi.

Sozcu.com.tr

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İngiliz medya kuruluşu BBC, cinci hocalarla ilgili kapsamlı bir dosya hazırladı. “Kadınlara cinsel istismar uygulayan ‘cinci hocaları’ soruşturduk” başlığıyla hazırlanan haberde, BBC Arapça servisinin bu soruşturmayı üstlendiği belirtildi.

Haberde, “Cinci hocalar Arap ve İslam ülkelerinde çok yaygın. Genelde bu hocalara kadınlar gidiyor ve kötü ruh olarak da bilinen cinleri kovmaları için hocalara danışıyorlar. BBC Arapça servisi, cinci hoca olarak çalışan erkeklerin cinsel istismar ve taciz dolu gizli dünyasını ortaya çıkardı” denildi.

BBC’nin hazırladığı kapsamlı haberde bir yıldan uzun bir süredir 85 farklı kadından alınan ifadeler ve görgü tanıklıkları damga vururken, bunların 65’inin Fas ve Sudan’da yaşadığı belirtildi. Sivil toplum kuruluşları, avukatlar ve kadınlar yaşadıklarını ve kendilerine aktarılanları anlatırken, BBC’nin bir muhabiri de bir hastaymış gibi gitti. Haberde, “BBC’nin bir muhabiri de kimlik değiştirerek bu hocaları ziyaret etti. Kendisine uygunsuzca dokunulduktan sonra olay yerinden kaçmak zorunda kaldı” ifadesi de kullanıldı.

“BANA MİSK KOKLATTIĞINI SÖYLEDİ AMA SONRA BAYILMIŞIM”

BBC’ye konuşan Dalal takma adıyla açıklamalarda bulunan bir kadın, “Cinci hoca bana bir koku koklattı. Bunun misk olduğunu söyledi fakat bunun bir uyuşturucu olduğunu şimdi anladım. Çünkü bayılmıştım. Uyandığımda ise iç çamaşırım çıkarılmış ve tecavüze uğramıştım. Çığlık çığlığa bağırdım” dedi. Adamın ise kendisine, “Vücudundan cini kovdum” dediğini söyleyen kadın daha büyük bir şoku birkaç hafta sonra yaşadığını itiraf etti. Daha önce hiç cinsel ilişki yaşamayan genç kadın, hamile olduğunu öğrendi.

İntihar etmeyi düşünen ve çocuğuna bakmayı bile reddeden kadın, ailesine bu durumu açıklamadığının da altını çizdi. BBC’ye konuşan birçok kadın da ailelerinin haberinin olmadığını ve çok azının yaşadıkları cinsel tacizi ailelerine anlattığını söyledi.

Sudan’da yaşayan Sawsan isimli bir kadın ise, “Cinci hoca benimle cinsel ilişkiye girmek istedi ve vücut sıvılarından bir iksir yaparak bunu kocama içirmem gerektiğini söyledi. Kendine çok güveniyordu ve benim onu ihbar etmeyeceğime inanıyordu. Ben onun teklifini reddettim ve oradan çıktım” dedi.

BBC MUHABİRİ ŞEYHİ ZİYARET ETTİ

Sudan’da BBC’ye konuşan 50 kadından üçü Şeyh İbrahim isimli bir adamın adını telaffuz ederken, BBC’nin bir muhabiri “kısırlık” sorunu sebebi için Şeyh İbrahim’e gitti…

Şeyh İbrahim genç kadın için önce dua edip bir iksir hazırlamayı önerirken daha sonra Reem takma adını kullanan kadına yaklaştı. Elini kadının göbeğinde tutan adamın daha sonra Reem’in rahatsız olmasının ardından kasıklarına kaydırdığı da belirtildi. Reem, tir tir titrediğini söylerken, Şeyh İbrahim de BBC’nin sorularını yanıtsız bıraktı.

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