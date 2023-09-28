Belarus ordusundan kadınlara çağrı: Güzellik kraliçeleri askeri talim yaptı

Ukrayna savaşında Rusya'ya büyük destek veren Belarus, kadınları askere katılmaya teşvik etmek için "güzellik kraliçelerinin" yardımıyla dikkat çeken bir adım attı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna savaşında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e büyük destek veren Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko, ülkedeki genç kadınları orduya almak için çabaları hızlandırdı.

Belarus, genç kadınları orduya çağırdığı propaganda videosunda ülkenin güzellik yarışması adaylarına yer verdi. Miss Belarus 2023 yarışması güzelleri, ülkedeki bir karargahta askeri üniformalarla ellerine silah alıp talim yaptı.

Yayınlanan videoda Belaruslu kadınlar ordu saflarına davet edildi. Karargahta gönüllü kadınlara askeri eğitim verildiği belirtildi.

Yarışmanın bu yılki kraliçesi olan Nadezda Tolstikova, askeri talimden büyük keyif aldığını söyledi. Belaruslu askeri yetkili Sergey Grebenikov da, bu askeri eğitim sayesinde kadınların ordunun gücünü gözleriyle görebildiğini belirtti.

Belarus yıl sonuna kadar binlerce genç kadın ve erkek gönüllüye beş günlük yoğun askeri eğitim vermeyi planlıyor.

Kısmi seferberlik kararı alan Rusya’da da son dönemde genç kadınları ordu saflarına çekmek için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Primorskiy bölgesinde yaşları 15 olan kız öğrencilerin askeri eğitimden geçirilmesi tepkilere yol açıyor.

Rusya’nın uzak doğusundaki bölgede bugüne kadar en az 75 kız öğrenciye taktik askeri eğitim verildiği belirtiliyor.

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