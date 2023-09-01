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Belarus ve Polonya arasında tehlikeli gerginlik

Belarus Devlet Sınır Komitesi, Polonya’ya ait askeri helikopterin Belarus hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.

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Belarus ve Polonya arasında tehlikeli gerginlik

Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, Polonya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Grodno bölgesine girdiği belirtildi.

Polonya’nın Belarus hava sahasını ihlal ettiği aktarılan açıklamada, helikopterin, Belarus’tan 1,2 kilometre kadar içeri girdikten sonra geri döndüğü kaydedildi.

Belarus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Polonya'nın maslahatgüzarının Bakanlığa çağrıldığı ve kendisinden ihlalle ilgili açıklama talep edildiği bildirildi. (AA)

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