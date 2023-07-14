Belarus: Wagner askerlerimizin eğitimine başladı

Geçen ay sürpriz bir hamleyle Moskova yönetimine başkaldıran paralı asker grubu Wagner ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı kısa süreli bir isyan çıkaran fakat daha sonra Belarus lideri Lukaşenko’nun devreye girmesiyle geri çekilerek Belarus’a yerleşen para asker grubu Wagner ile ilgili bir açıklama geldi.

Bir dönem Putin’in en güvendiği isimlerin başında gelen Yevgeni Prigojin, Rusya-Ukrayna savaşı boyunca Putin’in ve kurmaylarının yeterli desteği sağlamadığını açıklayarak büyük tepki göstermiş ve savaştan ayrılma kararı almıştı.

Bugün Belarus Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Wagner grubu Belarus’ta Belarus askerlerinin eğitimine devam ediyor” denildi. Başkent Minsk’in yaklaşık 90 kilometre güneyinde yer alan Osipovichi kasabasında eğitimlerin devam ettiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, “Wagner savaşçıları, bazı askeri birimlere eğitmen olarak görev alıyor” denildi.

23-24 Haziran’da Wagner askerleri Rusya’nın güneyindeki Rostov’un kontrolünü ele almış ve Moskova’ya doğru hareket etmişti. Askeri helikopterleri düşüren ve pilotlarını öldüren Wagner lideri Prigojin daha sonra Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’nun devreye girmesiyle geri çekilmişti.

Putin ile Prigojin arasında arabuluculuk yapan Lukaşenko, Wagner askerinin affedilmesini sağlamış ve Prigojin’in de yargılanmasının önüne geçmişti.

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