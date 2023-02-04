Belçika, nükleer santrallerinin faaliyet süresini uzatmak istiyor

Belçika hükümeti, 2025 yılında kapatılması planlanan 3 nükleer reaktörün faaliyet süresinin uzatılması için çalışmalara başladı.

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Ulusal basında yer alan habere göre hükümet, ülkedeki nükleer santrallerin işletmecisi Engie firmasından Doel 1, Doel 2 ve Tihange 1 reaktörlerinin faaliyet sürelerinin uzatılmasının mümkün olup olmadığını incelemesini istedi.

Bu çerçevede, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten, enerji firması Engie yetkilileri ile müzakereleri yürütecek.

Engie firması, reaktörlerin durumuna ve sürelerinin uzatılıp uzatılamayacağına yönelik çalışmasını mart ayı ortasına kadar tamamlayarak ve Federal Nükleer Denetim Ajansına sunacak.

Hükümet ile enerji şirketi arasında anlaşma sağlanması durumunda Doel 1, Doel 2 ve Tihange 1 reaktörleri, 2025 yılı sonrasındaki 2 yıl “nükleer rezerv” olarak tutulacak ve faaliyete devam edecek.

Bu reaktörlerin daha uzun süre faaliyette kalmaları için özellikle yaz dönemlerinde daha düşük seviyede elektrik üretmeleri ve kış dönemlerinde tam kapasiteye çıkartılmaları görüşülecek başlıklar arasında yer alıyor.

REAKTÖRLERİN 2025 YILINDA KAPATILMASI GEREKİYOR

Söz konusu reaktörlerin önceki hükümetler tarafından hazırlanan nükleerden çıkış yasası uyarınca 2025 yılında kapatılması gerekiyor.

Belçika’da Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4 adet, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 adet olmak üzere toplam 7 reaktör faaliyet gösteriyordu.

Bu reaktörlerin ürettiği elektrik, normal şartlarda ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyordu.

Belçika hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde nükleer güç santrallerinin faaliyetine 2025’te son verilmesi için plan hazırlamıştı.

Geçmiş hükümetlerin kararları uyarınca Doel 3 rektörü geçen yıl eylül ayında kapatılmış, Tihange 2 reaktörü de ocak sonunda kapatılmıştı.

Enerji krizi nedeniyle mevcut hükümet, bu reaktörlerin faaliyet süresinin uzatılması için de çalışmalar yapmaya başlamış ancak reaktörlerin operatörleriyle hükümet arasında yapılan görüşmelerde bu aşamada kapatma sürecinin ertelenmesinin teknik ve yasal bakımdan mümkün olmadığı, bunun güvenlik riskleri doğuracağı tespit edilmişti.

2 REAKTÖRÜN SÜRESİ UZATILIYOR

Öte yandan, Belçika, enerji arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025’te kapatmayı planladığı Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar vermişti. Faaliyet süreleri uzatılan 2 reaktör, ülkenin en son 1985’te inşa ettiği nükleer tesisler olarak biliniyor.

1975 yılında faaliyete alınan Doel 1 ve Doel 2 reaktörleri 445’er megavatsaat, aynı yıl devreye alınan Tihange 1 reaktörü ise 962 megavatsaatlik elektrik üretim kapasitesine sahip durumda.​​​​​​​ (AA)

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