Belçika onayladı: Okullarda zorunlu cinsel eğitim yasalaştı

Belçika'da ilkokul 6. ve ortaokul 4. sınıf öğrencilerinin zorunlu cinsel eğitim almalarıyla ilgili yasa parlamentodan geçti.

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Belçika’da ilk ve orta dereceli okullarda zorunlu cinsel eğitim, Valonya-Brüksel Federasyonu Parlamentosu'nda yapılan oylamayla yasalaştı.

Oylamada, 112 milletvekilinin oyu ile yasa kabul edilirken, yalnızca üç milletvekili çekimser oy kullandı.

Belçika’da tüm sınıflar için cinsellik eğitimini öngören bir düzenleme 2012’den beri bulunuyor ancak şimdiye kadar uygulama, okulların inisiyatifine bırakılmıştı.

Yeni taslak karar, her ilkokul 6. ve ortaokul 4. sınıf öğrencisinin bu dersleri almasını zorunlu tutuyor.

PROTESTO EDİLMİŞTİ



Tasarı, öğle saatlerinde parlamento önünde çoğunluğu Müslüman bir grup kişi tarafından protesto edilmişti.





Belçika’daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar ortak bir açıklama yaparak, “hükümetin bu kararının aile eğitiminin evrensel ve dokunulmaz değerlerine aykırı olduğunu” savunmuştu.





Açıklamada, “Bu program, genç hatta çok küçük çocuklara ileteceği mesajlar konusunda büyük endişelere yol açmaktadır. EVRAS programının, dini özgürlükleri ve ebeveynlerin, çocuklarının eğitimini kendi inançları doğrultusunda yönlendirme haklarını aşındırabileceğinden de endişe duyuyoruz” ifadeleri kullanılmıştı. (AA)