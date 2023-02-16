Belçika posta şirketi depremzedelere yardım toplayıp Türkiye’ye gönderecek

Belçika posta dağıtım şirketi Bpost, Türkiye'deki depremzedelere yapılacak yardımları toplayarak Türkiye'ye göndermek üzere kampanya başlattı.

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Bpost’tan yapılan açıklamaya göre, Belçika genelinde depremzedelere dayanıklı gıda, hijyen ürünleri ve bebek maması gibi günlük ihtiyaç malzemeleri göndermek isteyenler, bunları Bpost’un ülke çapındaki 657 ofisine getirebilecek.

21 Şubat’tan 31 Mart’a kadar sürecek kampanyada toplanacak ürünler, Bpost tarafından İstanbul’a götürülerek PTT’ye teslim edilecek.

Bpost, internet sitesinde yardım için ofislerine nelerin getirilebileceğine ilişkin liste yayımladı.

Buna göre, konserve veya uzun ömürlü ve dayanıklı ambalaj içindeki et, balık, sebze, meyve, çorba, bisküvi, makarna, paketli kuruyemiş gibi gıdalar, bebek mamalarının yanı sıra sabun, şampuan, diş macunu, ıslak ve kuru mendil, hijyenik kadın ürünleri, bebek bezleri, iç çamaşırları Bpost ofislerine teslim edilebilecek.

Ayrıca uyku tulumları, pil, battaniye gibi günlük kullanımda çok ihtiyaç duyulabilecek ürünler de yardım olarak kabul edilecek. Bpost özellikle cam ürünlerden kaçınılmasını istedi.

Yardımlar Bpost ofislerine getirildikten sonra tasnif edilip paketlenecek ve İstanbul’a nakledilecek. Yardımların depremzedelere dağıtımını PTT sağlayacak. (AA)

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