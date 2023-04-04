Belçika’da Beyaz Parti’den boş oy hamlesi

Belçika'da yeni kurulan "Beyaz Parti", seçim sisteminde değişiklik yapılarak boş ve geçersiz oyların meclise "boş sandalye" olarak dönmesini sağlamak için çalışacak.

Sozcu.com.tr

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Boş oyları temsilen adını “Blanco” (Beyaz) olarak seçen partinin internet sitesinde önceki federal seçimlerden bazı istatistikler verilerek, kullanılan oyların yaklaşık yüzde 6’sının boş veya geçersiz oy olduğu belirtildi.

Partilerin federal meclisteki sandalye sayıları belirlenirken bu oyların hesaba katılmadığı hatırlatılarak, bunun yerine yeni bir uygulama getirilmesi ve boş veya geçersiz oy oranı kadar meclislerde “boş sandalye” oluşturulması istendi.

Boş oy kullanan kişilerin demokratik olarak temsil edilmediğini savunan Beyaz Parti, yüzde 6’lık oy oranının mecliste yaklaşık 30 sandalyeye karşılık geldiğini, 30 milletvekilinin yıllık masrafının yaklaşık 3,5 milyon euro olduğunu, ayrıca meclisteki siyasi grupların her yıl ilave olarak 65 bin eurodan fazla hazine yardımı aldığını belirtti.

Parti bu nedenle bazı tekliflerde bulundu. Buna göre, boş oy kullanan seçmenlerin temsil edilebilmesi için “boş sandalyeye oy verme hakkı” tanınması istenecek.

Bunun sağlanması için Belçika Anayasası’nda değişiklik yapılması gerekecek. Anayasa değişikliği için Beyaz Parti 2024’te yapılacak seçimlerde aday gösterecek. Bu adaylar seçilmeleri halinde meclise giderecek ancak sadece iki görevleri olacak.

Bu görevler de meclis oturumlarına katılmak ancak hiçbir şekilde oy kullanmamak ve meclis oturumlarında konuşma yapmamak veya fikir belirtmemek, ayrıca anayasa değişikliği için teklif hazırlamak.

Beyaz Partinin olası milletvekilleri sadece bu amaç için görüş bildirecek. Amaç gerçekleşirse ve mecliste istedikleri anayasa değişikliği oylaması yapılırsa Beyaz Parti kendini feshedecek. (AA)

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