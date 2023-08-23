Belçika’da muayenelerde yapay zekâdan faydalanılacak

Belçika'da bir hastane, kulak burun boğaz (KBB) muayenelerinde yapay zekadan faydalanılacak projeyi başlatmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Belçika’nın Fransızca konuşulan Valon Bölgesi’nde bulunan Ath kentindeki EpiCURA isimli özel hastane, 2023 sonu itibarıyla KBB hastalarının muayenesi için yapay zekadan yararlanmayı hedefliyor.

Valon Bölgesi Hükümeti tarafından fonlanacak projede Belçikalı yazılım şirketi Bingli’nin teknolojisi kullanılacak.

Yerel basına konuşan proje tasarımcılarına göre, konsültasyondan önce yapay zekanın sorularına verilecek yanıtlar, hasta ve doktor için zaman tasarrufu ve doktorların muayenelerinde doğrudan hastalarıyla etkileşime girmelerine imkan sağlayacak.

Gerçek bir doktor görüşmesi gibi çalışan yapay zeka, yüz yüze ziyaretten önce hastaya doktorun sorularının yüzde 70 ila yüzde 100’ünü soracak. Böylece ziyaretleri daha verimli hale getirecek ve teşhise büyük ölçüde yardımcı olacak. (AA)

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