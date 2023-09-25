Belediye başkanının robotla kalp hareketi alay konusu oldu

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın bir basın toplantısında tanıtılan "kolsuz devriye robotu" ile verdiği poz sosyal medyada gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin en kozmopolit şehirlerinden biri olan New York’un belediye başkanı Eric Adams’ın önceki gün katıldığı basın toplantısında verdiği poz gündem oldu…

Pilot program kapsamında Times Meydanı’ndaki metro durağında iki ay boyunca kullanılacak kolsuz devriye robotunu tanıtan Adams, basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra robot ile poz verdi. Son haftalarda sıklıkla kullandığı “eliyle kalp işareti” yapmaya çalışan Adams, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Yaklaşık 160 santimetre uzunluğunda olan K5 devriye robotunun kollarının olmamasına rağmen Adams’ın kalp işareti yapmaya çalışması Twitter’da alay konusu oldu. Mayıs ayında yapılan seçimlerden önce de Türk siyasetinde sıklıkla kullanılan kalp işaretini yapmaya çalışan Adams’ı uyaran bazı sosyal medya kullanıcıları, “Robotun kolu yok ve belediye başkanı onunla bu hareketi yapmaya çalışıyor” dedi.

SAATİ 9 DOLARA KİRALANIYOR

Bir kullanıcı, “New York Belediye Başkanı, robot polis ile kalp işareti yapamadı çünkü robotun kolu yok” derken bu yorum 11 milyondan fazla görüntülendi. Bir kullanıcı ise, “New York’ta uygun fiyatlı barınma ve zamanında gelen metrolara ihtiyaç var. Ama biz daha kalp bile yapamayan robota para veriyoruz” dedi. Bir diğer kullanıcı ise, “Bu çok tuhaf bir görüntü” ifadesini kullandı.

Özel olarak geliştirilen ve Knightscope isimli şirket tarafından saati 9 dolara kiralanan robot, kamerası sayesinde suç işlendiğini ya da acil durum oluştuğunu anlayabiliyor. Ses kaydetme veya yüz tanımlama özelliği olmayan robotun topluma pek faydalı olmayacağı konusunda da eleştiriler geldi.

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