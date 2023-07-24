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Benzin tankeri patladı! Çok sayıda ölü var

Nijerya'nın güneyindeki Ondo eyaletinde benzin taşıyan tankerin patlaması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal basında yer alan haberlere göre ise patlamada 20 kişi öldü.

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Benzin tankeri patladı! Çok sayıda ölü var

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Ondo Müdürü Ezekiel Sonallah, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Odigbo bölgesinde benzin taşıyan tankerin kaza yaptığını, bazı kişilerin de tankerdeki yakıtı çalmaya çalıştığını belirtti.

Sonallah, bu sırada meydana gelen patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Ezekiel Sonallah, olayda yaşamını yitirilenlerin kimliklerinin ileri derecede yanıklar nedeniyle tespit edilemediğini aktardı.

ULUSAL BASIN: 20 ÖLÜ 

Öte yandan, ulusal basında çıkan haberlerde, olayda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Nijerya’da halkın, tanker kazalarının ardından yakıt çalmak için aracın etrafında toplanması sık sık ölümle sonuçlanıyor. (AA)

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