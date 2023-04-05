Berlusconi yoğun bakıma kaldırıldı

İtalyan siyasetinin bir dönemine damga vuran eski başbakanlardan Silvio Berlusconi bugün hastaneye kaldırıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İtalya’nın eski başbakanlarından olan ve siyasetin yanı sıra iş dünyası tarafından da yakından tanınan Silvio Berlusconi bugün Milano’da hastaneye kaldırıldı.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan kaynaklar Milano’daki San Raffaele Hastanesi’ne kaldırılan 86 yaşındaki Berlusconi’nin yoğun bakımda tedavi altına alındığını söyledi. Dört dönem başbakanlık yapan Berlusconi’nin sağlık durumu son yıllarda kötüleşmişti.

En son geçen hafta hastanede tedavi altına alınan Berlusconi 2016 yılında ciddi bir kalp ameliyatı geçirmiş ve prostat kanseri teşhisi konmuştu.

Berlusconi 2020’de de Covid-19’a yakalanmıştı. San Raffaele Hastanesi konuyla ilgili bir açıklama yapmazken İtalyan haber ajansı AGI, Berlusconi’nin kalp rahatsızlıklarıyla ilgili yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu aktardı.

İlginizi Çekebilir Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir Berlusconi'nin Zelenskiy hakkındaki sözleri tartışma yarattı

İlginizi Çekebilir Putin, Berlusconi'ye doğum günü için 20 şişe votka gönderdi, diplomatik kriz çıktı