Beyaz Saray: ABD İsrail’e kara birliği göndermeyecek

Beyaz Saray, İsrail ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli gruplar arasındaki çatışmalarda, İsrail'e kara birlikleri gönderme gibi bir niyetlerinin olmadığını bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, sahaya asker gönderme gibi bir niyetlerinin olmadığını belirterek, ABD’nin, ulusal güvenlik çıkarlarını bu çıkarlar nerede olursa olsun koruyacağını ve savunacağını söyledi.

İsrail’e yapılacak yardımın ilk kısmının yolda olduğunu ifade eden Kirby, “İsrail’in düşmanlarının şu anki durumdan istifade etmeye çalışmamaları için önümüzdeki günlerde daha fazla yardım duyuracağız. İsrail’in düşmanlarının kendilerinden faydalanacağını sanmamaları için önümüzdeki günlerde daha fazla yardım duyuracağız” dedi.

Kirby, Hamas’ın saldırılarının İran’la ilişkisi olup olmadığı sorusuna da Tahran’ın, uzun yıllardır Hamas’ı desteklemesinden dolayı “bir yere kadar suç ortağı” olduğunu vurguladı. İran’ın, Hamas’ın saldırı planlarında doğrudan yer aldığına ilişkin elle tutulur bir kanıtları olmadığına işaret eden Kirby, konuyu incelemeye devam edeceklerini ifade etti.

Kirby, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme konusunda da “Bunun sadece taraflar için değil ABD ve bölgedeki diğer herkes için de iyiye işaret olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

İSRAİL FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirdi. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girerken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 143’ü çocuk, 105’i kadın olmak üzere 704 olduğunu, yaralı sayısının da 4 bini aştığını duyurmuştu.

İsrail güçleri 7 Ekim’den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria’da da 18 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze’den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157’si ağır 2 bin 616 kişinin yaralandığı belirtilmişti. (AA)

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