Beyaz Saray: Şi ile Putin’in görüşmesi umut vermedi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki görüşmesine ilişkin "Bugünkü toplantının, bize, savaşın yakın zamanda biteceğine dair büyük umutlar verdiğini düşünmüyorum." dedi.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya ve Çin Devlet Başkanlarının Moskova’daki görüşmelerinin ardından yayımladıkları ortak açıklamayla ilgili konuşan Kirby, “İki taraf, BM Şartı’nın amaç ve ilkelerine uyulması gerektiğini ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. Yani buna biz de katılıyoruz.” dedi.

Kirby, BM’nin ilgili maddelerinin Rusya’nın bir başka BM üyesi olan Ukrayna topraklarından çekilmesi gerektiği anlamına geleceğini kaydetti. Çin’in, yapıcı bir rol oynamak istiyorsa, Rusya’ya Ukrayna’dan çekilmesi konusunda baskı yapması gerektiği görüşünü savunan Kirby, Pekin’in savaşla ilgili “Rus propagandasını taklit ettiğini” söyledi.

“BÜYÜK UMUTLAR VERDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Şi ve Putin’in görüşmelerinden savaşın gidişatını değiştirecek bir sonuç çıkmadığını belirten Kirby, “Bugünkü toplantının, bize, savaşın yakın zamanda biteceğine dair büyük umutlar verdiğini düşünmüyorum.” dedi. Kirby, Rus tarafının, “müzakerelere istekli olduğu ancak bunu reddedenin Ukrayna ve Batı olduğuna” yönelik iddialarının kesinlikle yanlış olduğunu söyledi.

Kirby, Çin’in arabuluculuğunda Ukrayna’nın müzakerelere yanaşması ihtimaline ilişkin bir soruya ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin “adil barışın” sağlanabileceğine inanması durumunda ABD’nin böyle bir durumu destekleyeceği yanıtını verdi. Kirby, halihazırda Ukrayna pahasına bir ateşkesi ise desteklemeyeceklerinin altını çizdi.

“PUTİN’İN SÖYLEDİĞİ HER ŞEYİ BÜYÜK BİR ŞÜPHEYLE KARŞILARDIM”

Çin’in, Güney Çin Denizi’ndeki iddiaları, fikri mülkiyet hırsızlığı, Rusya’ya verdiği destek gibi bir dizi konudaki tutumu hakkında ABD’nin ciddi endişeleri olduğunu dile getiren Kirby diğer yandan Çin ile iletişim kanallarının açık kalmasını önemsediklerini vurguladı.

Kirby, Putin’in Afrika ülkelerini, “gıda ve enerji krizlerinin nedeninin Batı olduğu” şeklinde ikna etmeye çalıştığını öne sürerek “Afrika’da herhangi bir lider olsaydım, Başkan Putin’in mali, ekonomik veya enerji yardımı güvenceleri hakkında söylediği her şeyi büyük bir şüpheyle karşılardım.” ifadesini kullandı.

İran’ın Rusya’ya çok sayıda insansız hava aracı sağladığını söyleyen Kirby, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin giderek arttığını işaret etti. Kirby, bunun sadece Ukrayna için değil, Orta Doğu halkları için de tehlikeli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, Tayvan lideri Tsai Ing-wen’in muhtemel ABD ziyaretine ilişkin soru üzerine taraflar arasındaki bu ziyaretlerin “sıra dışı olmadığını” belirtti. Kirby bunların resmi ziyaretler olmadığını söyledi. (AA)

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