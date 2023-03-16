Beyaz Saray: Ukrayna’da halihazırda ateşkes Rusya’nın “fethini” tasdik eder

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya ile Ukrayna arasında halihazırda yapılacak bir ateşkesin Rusya'nın Ukrayna'daki "fethini" tasdik edeceğini söyledi.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, günlük çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karadeniz’de Rus Su-27 uçağının taciziyle düşen ABD’ye ait MQ-9 İHA’sına ait yayımladıkları görüntülerin kendi açıklamalarını doğruladığını söyleyen Kirby, görüntülerin, Rusya tarafının bu konudaki açıklamalarının doğru olmadığını da gözler önüne serdiğini aktardı.

Kirby, görüntülerde “Rus uçağının agresif bir şekilde pervasızca uçtuğu ve üzerine yakıt boşalttıkları İHA’ya çarptığının” ve bunun kasıtlı bir taciz olduğunun görüldüğünü belirterek, “Görüntüler ne olduğu konusunda oldukça ikna edici ve bu, Rusların ne yaşandığı ya da yaşanmadığı konusunda söyledikleri yalanı kesinlikle çürütüyor.” ifadesini kullandı.

Diğer taraftan Rus pilotlarının İHA’ya kasıtlı olarak çarpma niyetinde olup olmadıklarını bilmediklerini söyleyen Kirby, “Pilotun uçağı vurmak istememiş olması tamamen mümkün ama açıkçası İHA ile aynı hava sahasında olmamalıydı zaten. İHA uluslararası hukuka uygun hareket ediyordu, kesinlikle yanlış bir şey yapmıyordu. Yani Rus savaş uçağının bu kadar yakın olması için bir sebep yoktu.” dedi.

Kirby, Rusya ile bir çatışmaya girmeyi istemediklerini vurgulayarak öte yandan Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

“UKRAYNA’DA ATEŞKES RUSYA’NIN ‘FETHİNİ’ TASDİK EDER”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in olası telefon görüşmesini desteklediklerini kaydeden Kirby, Çin’in Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Ukrayna’nın perspektifini de dinlemesinin önemli olduğunu belirtti.

Kirby, diğer taraftan Çin’in sunduğu 12 maddelik barış planının uygulanmasının Rusya’nın Ukrayna topraklarını “işgali” anlamına gelebileceğini belirterek “Bu (ateşkes) kulağa son derece makul ve iyi bir şey gibi gelse de şu anda bir ateşkes temelde Rusya’nın (Ukrayna’da) fethini tasdik eder.” değerlendirmesinde bulundu.

Halihazırda Çin’in önerdiği gibi bir ateşkesin Rusya’nın Ukrayna’da toprak kazanımlarını meşrulaştıracağına işaret eden Kirby, bunun aynı zamanda Birleşmiş Milletler Şartı’nın da ihlali anlamına geleceğini kaydetti.

Kirby, Rusya’nın Suriye’de de ABD İHA’larını taciz etmesinin bu ülkeyle çatışma yaratma olasılığına ilişkin soruya ise Rusya ile Suriye’de ve Avrupa’da çatışmaları önleme kanalları olduğunu ve bunun büyüyüp çatışmaya dönüşmesi için bir neden olmadığı görüşünü dile getirdi. Kirby, “Rusya ile çatışma peşinde değiliz.” ifadesini kullandı.

Koordinatör Kirby, Polonya’nın Ukrayna’ya 4 Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı gönderme planıyla ilgili bir soruya ise bunun ülkelerin egemen kararları olduğunu söyleyerek ABD’nin, Ukrayna’ya F-16 verme konusundaki pozisyonunun değişmediğini bildirdi. Kirby, Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının temin edilmesinin şu anda gündemde olmadığını hatırlattı.

JAPONYA VE GÜNEY KORE’YE DESTEK

Japonya ve Güney Kore liderlerinin ikili güvenlik müzakerelerinin yeniden başlatılması ve ekonomik güvenlik diyaloğunun oluşturulması konusunda mutabık kalmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Kirby, ABD’nin Hint-Pasifik’te savunma ve güvenlik ittifaklarını güçlendirme çalışmaları kapsamında iki ülkeyi desteklemeye devam edeceklerini aktardı.

Kirby, Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlatmasını “şiddetle” kınadıklarını belirterek, Japonya ve Güney Kore ile işbirliklerini geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Koordinatör Kirby, İsrail’de yaşanan gerilimle ilgili de İsrailli liderleri uzlaşıya çağırdıklarını ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un bu konudaki çabalarını desteklediklerini kaydetti.

BİR AÇIKLAMA DA CENTCOM KOMUTANIN KURILLA’DAN

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Kurilla, Rusya’nın Suriye’de ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslerin üzerinden kara hedeflerine yönelik mühimmat taşıyan uçaklarla yaptıkları uçuşları artırdığını söyledi.

Kurilla, ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Michael Langely ile Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde Amerikan ordusunun Afrika ve Orta Doğu’daki faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

RUSYA’DAN SURİYE’DE ABD ORDUSUNA TACİZ

Ukrayna’daki savaşa rağmen Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığında önemli bir azalma olmadığını belirten Kurilla, “Son zamanlarda Rus Hava Kuvvetlerinin bölgede daha gayri profesyonel, daha tehlikeli davranışlarda bulunduğunu görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bir senatörün buna örnek vermesini istemesi üzerine Kurilla, “Üslerimizin üzerinden provokasyon amacıyla kanatlarına kara hedeflerine yönelik mühimmat takılı uçaklarla uçuşlar yapıyorlar. Bu gerçekten tehlikeli ve gayri profesyonel.” dedi.

ABD’nin Rusya’ya profesyonel davranma çağrısı yaptığını belirten Kurilla, “Hemen her gün ihlal ettikleri kuvvetlerin güvenli ayrışmasına yönelik protokolleri yeniden müzakere etmek istiyorlar.” diye konuştu.

Kurilla, Rusya’nın bu davranışlarının yeni olmadığını ancak 1 Mart’tan itibaren bu uçuşlarda ciddi bir artış olduğunu söyledi.

ABD ile Rusya arasında hava harekatlarında kuvvetlerin güvenli bir şekilde ayrışması için 2015’te mutabakat imzalanmıştı.

“İRAN NÜKLEER SİLAH ELDE EDERSE ORTA DOĞU SONSUZA DEK DEĞİŞİR”

Oturumda, İran’ın nükleer silah programı da gündeme geldi. Orgeneral Kurilla, İran’ın en geniş ve oldukça çeşitli bir füze kapasitesi olduğunu, Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurmak için ellerinde binlerce balistik ve seyir füzesi olduğunu söyledi.

Kurilla, İran'ın ayrıca bölgedeki en etkili insansız hava araçları gücüne sahip olduğunu belirterek, “Tahran 2 yıl öncesine göre bile çok daha hızlı uranyum zenginleştirebilir. İran’ın nükleer silah sahibi olması Orta Doğu'yu bir gecede ve sonsuza dek değiştirir.” dedi.

İran ile Suudi Arabistan’ın diplomatik ilişkileri normalleştirme anlaşmasının üç yıllık bir müzakere olduğunu ve Çin’in son üç ay içinde müdahil olduğunu aktaran Kurilla, anlaşmadan daha önemli olan noktanın anlaşmanın uygulanması olduğunu dile getirdi.

Kurilla, son üç ayda 5 kez İran’ın Yemen’e gönderdiği silahlara el koyduklarını hatırlatırken, Suudi Arabistan’ın İran’ın Yemen’e silah göndermesi durumunda Çin’den hesap sorup sormayacağını göreceklerini belirtti.

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından bölgedeki istihbarat kabiliyetinin azaldığını ifade eden Kurilla, Afganistan’a nüfuz etmenin yollarını aradıklarını kaydetti.

Bir soru üzerine Kurilla, “Komutanlarımın tahminine göre onlar (DEAŞ-H) bize veya batının menfaatlerine yönelik bir dış operasyon yapma kabiliyetlerine 6 aydan daha az bir sürede ulaşacaklar.” uyarısında bulundu.

ÇİN’İN ETKİNLİKLERİ

Toplantıda iki ABD’li komutan da Çin’in Afrika ve Orta Doğu’da etkinliğini artırdığının ve bunun ABD’nin aleyhine işlediğinin altını çizdi.

Kurilla, diğer taraftan, Çin’in Orta Doğu’da son 10 yılda silah satışlarını yüzde 80’in üzerinde artırdığını belirterek, Çin’in askeri ekipmanlarının bölgede entegre edilmesinin ABD’nin birçok ülke ile ortak çalışabilirliğini gelecekte riske atabileceğini kaydetti.

Çin bölgeye nüfuz etmeden ABD’nin bölgedeki asker ekipman entegrasyonunu hızlandırdığını anlatan Kurilla, dış askeri satışlarda ABD yönetimlerinin özellikle de Orta Doğu konusunda yavaş davrandığını söyledi.

Kurilla, ABD’nin yeterince hızlı bir şekilde ortaklarına silah ve ekipman satamadığını vurgulayarak,”Çin’in yaptığı şey şu: Geliyorlar, tüm kataloğu açıyorlar ve onlara, hızlı teslimat teklifi veriyorlar, herhangi bir kullanım koşulu koymuyorlar ve finansman sağlıyorlar. Onlar çok daha hızlı.” diye konuştu.

“KÜRESEL HAREKAT PLANLARININ TÜM HESAPLARI DEĞİŞİR”

AFRICOM komutanı Orgeneral Langely de Çin’in Afrika'daki faaliyetlerine dikkati çekti.

ABD'nin uzun zaman Afrika'da kesin bir üstünlüğe sahip olduğunu ancak Çin'in arayı kapatmakta olduğunu kaydeden Langely, Çin'in Afrika'nın birçok ülkesinde askeri üs kurma peşinde olduğunu söyledi.

Langely, “Çin’in Batı Afrika'da üs kurması ülkeyi (ABD) korumak için yapılan küresel jeostratejik planların tüm hesaplamalarını değiştirir. Bu onları avantajlı konuma getirir.” dedi.

Amerikalı komutan, ABD’nin Afrika’da Rusya ve Çin ile silah satışı ve ortaklık konusunda rekabet ettiğini ancak Washington’un rakiplerine göre çok daha yavaş olduğunu belirtti. ​​​​​​​ (AA)

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